Новости законодательства (20.11.2017 – 24.11.2017)

Указ Президента от 22.11.2017 № 419 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/17360 от 23.11.2017)

Внесены изменения в Указ Президента от 2.07.2015 № 305 «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска». Так, устанавливается, что операторы зон ожидания вправе оказывать услуги по бронированию в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска для физических и юридических лиц, являющихся собственниками (владельцами) транспортных средств. В целях обеспечения функционирования си­стемы элект­ронной очереди в зонах ожидания часть денежных средств, полученных от взимания платы за бронирование в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в пункты пропуска, перечисляется оператором системы электронной очереди операторам зон ожидания в порядке и размерах, определяемых Совмином.

Основные положения вступают в силу с 25.12.2017 г.

Декрет Президента от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (рег. № 1/17364 от 24.11.2017)

Подробнее см. с. 1, 3 и с. 8–13 Информбанка этого номера «ЭГ».

Основные положения вступают в силу с 26.02.2018 г.

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 13.11.2017 № 66-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О кредитных историях»» (рег. № 2/2504 от 20.11.2017)

В новой редакции изложены основные термины и их определения, применяемые в Законе от 10.11.2008 № 441-З «О кредитных историях». Изменен также перечень сведений, входящих в состав кредитной истории, и перечень ограничений по предоставлению таких сведений.

Основные положения вступают в силу с 23.08.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 17.11.2017 № 860 «О временном запрете на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота, лицензировании экспорта дубленых кож и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/44428 от 20.11.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 88, с. 16.

Вступило в силу с 20.11.2017 г.

От 16.11.2017 № 854 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/44433 от 21.11.2017)

Некоторые изменения внесены в:

– Положение о порядке и размерах компенсации потерь открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» от предоставления экспортных кредитов, утв. постановлением Совмина от 28.06.2013 № 560;

– постановление Совмина от 6.04.2016 № 279 «Об утверждении Положения о порядке предоставления открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» экспортных кредитов лизинговым организациям, являющимся резидентами Республики Беларусь, и организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь».

Вступило в силу с 24.11.2017 г.

От 20.11.2017 № 863 «О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников» (рег. № 5/44435 от 21.11.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 88, с. 2.

Вступает в силу с 1.12.2017 г.

От 22.11.2017 № 879 «О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317» (рег. № 5/44460 от 24.11.2017)

Внесены изменения и дополнения в постановление Совмина от 27.04.2013 № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования». В частности, установлено, что денежная норма расходов на питание – это объем средств, в пределах которого в соответствии с законодательством предоставляется питание обучающимся в учреждениях образования, участникам образовательных мероприятий за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов

Вступает в силу с 1.12.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 10.11.2017 № 449 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь» (рег. № 8/32542 от 22.11.2017)

Дополнения и изменения внесены в постановления Правления Нацбанка:

– от 19.06.2015 № 375 «О некоторых вопросах использования бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты Национальным банком Республики Беларусь, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь»;

– от 12.12.2013 № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь».

Основные положения вступают в силу с 1.01.2018 г.

МНС

Пост. от 3.11.2017 № 23 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338» (рег. № 8/32544 от 22.11.2017)

Во исполнение Указа Президента от 19.09.2017 № 338 «О налоговом консультировании» утверждены:

– Положение о квалификационной комиссии по приему квалификационного экзамена у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта;

– Инструкция о порядке проведения квалификационного экзамена по проверке знаний у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта;

– Правила деятельности в области налогового консультирования.

Установлена также форма квалификационного аттестата налогового консультанта.

Вступает в силу с 24.12.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 16.11.2017 № 71 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Министерства труда Республики Беларусь» (рег. № 8/32537 от 22.11.2017)

Из раздела «I. Руководители» квалификационного справочника «Должности служащих, занятых в торфяной промышленности», утв. постановлением Минтруда от 25.06.1999 № 80, исключена квалификационная характеристика должности «Мастер погрузочно-разгрузочных работ».

Из раздела «I. Руководители» выпуска 8 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых в производстве пищевых продуктов», утв. постановлением Минтруда от 29.11.1999 № 149, исключена квалификационная характеристика должности «Мастер погрузочно-­раз­грузочных работ».

Также внесены дополнения в приложение 1 к постановлению Минтруда от 30.12.1999 № 159 «Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) «Должности служащих для всех видов деятельности», выпуска 6 ЕКСД «Должности служащих, занятых в машиностроении и металлообработке», выпуска 33 ЕКСД «Должности служащих, занятых финансами, кредитом и страхованием» и выпуска 21 ЕКСД «Должности служащих, занятых геодезией и картографией».

Вступает в силу с 1.12.2017 г.

Пост. от 14.11.2017 № 68 «О внесении дополнения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 фев­раля 2007 г. № 24» (рег. № 8/32545 от 22.11.2017)

Пункт 1 постановления Минтруда и соцзащиты от 16.02.2007 № 24 «О предоставлении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях и утверждении формы протокола об административном правонарушении» дополнен нормой, согласно которой полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 11.19, 11.54, 11.61, 23.1–23.5, 23.16, 24.4–24.6 КоАП наделяются начальники районных секторов ФСЗН.

Вступило в силу с 25.11.2017 г.

Пост. от 16.11.2017 № 73 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2018 год» (рег. № 8/32547 от 23.11.2017)

Установлена расчетная норма рабочего времени на 2018 г. при полной норме его продолжительности не более:

– для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2016 часов;

– для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2022 часа.

Вступило в силу с 25.11.2017 г.

МИНПРИРОДЫ

Пост. от 31.10.2017 № 28 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. № 19» (рег. № 8/32534 от 20.11.2017)

Инструкция о порядке ведения учета объектов животного мира и объемов их использования, за исключением диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, утв. постановлением Минприроды от 10.03.2008 № 19, изложена в новой редакции.

Вступило в силу с 23.11.2017 г.

МИНСВЯЗИ

Пост. от 3.11.2017 № 9 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства связи Республики Беларусь от 17 марта 2003 г. № 4» (рег. № 8/32540 от 22.11.2017)

Некоторые изменения внесены в Инструкцию о порядке действий работников оператора почтовой связи в случае подозрения на содержание в почтовом отправлении опасных веществ или предметов, утв. постановлением Минсвязи от 17.03.2003 № 4.

Вступило в силу с 25.11.2017 г.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ

Пост. от 31.10.2017 № 31 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства архитектуры и строительства Рес­публики Беларусь от 6 ноября 2015 г. № 32» (рег. № 8/32541 от 22.11.2017)

Изменения внесены в Инструкцию о порядке определения стоимости государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утв. постановлением Минстройархитектуры от 6.11.2015 № 32.

Вступило в силу с 24.11.2017 г.

ГОССТАНДАРТ

Пост. от 12.10.2017 № 76 «О внесении изменений в общегосударственные классификаторы Республики Беларусь» (рег. № 8/32536 от 21.11.2017)

Внесены изменения в общегосударственные классификаторы Республики Беларусь:

– изменение № 4 ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»;

– изменение № 3 ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»;

– изменение № 5 ОКРБ 010-95 «Унифицированные документы».

Вступает в силу с 1.01.2018 г.

МИНЗДРАВ

Пост. от 10.11.2017 № 96 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к производственному контролю за содержанием аэрозолей природных и искусственных минеральных волокон в воздухе рабочей зоны»» (рег. № 8/32543 от 22.11.2017)

Вступает в силу с 4.12.2017 г.