Что Декрет № 7 меняет в отдельных сферах деятельности

Декрет № 7 предусматривает значительные изменения в правилах осуществления некоторых видов и направлений деятельности. Все эти нормы вступят в силу через 3 месяца после официального опубликования Декрета – с 26 февраля 2018 г.

Бизнес по уведомлению

Декретом утверждается перечень видов экономической деятельности, для начала осуществления которых достаточно направить уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган. В этот перечень включены:

гостиничные услуги, услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания;

бытовые услуги;

услуги общественного питания;

услуги по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок в регулярном сообщении, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных пред­принимателей);

услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств;

туристические услуги;

розничная и оптовая торговля (за исключением розничной и оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии);

производство:

– текстильных материалов, швейных изделий;

– одежды;

– кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;

– пищевой продукции (за исключением производства алкогольной продукции);

– тары и упаковки;

– мебели;

– строительных материалов и изделий;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели;

выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство и рыбоводство;

оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обе­спечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;

деятельность по оказанию психологической помощи.

Чтобы приступить к такой деятельности, субъект хозяйствования должен уведомить об этом местный исполком, подав письменное уведомление через службу «одно окно» или направив его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием единого портала электронных услуг. В уведомлении указывается информация о соответствии субъекта хозяйствования, его работников, осуществляемой им деятельности и предназначенных для использования в процессе ее осуществления земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, транспортных средств и иных объектов требованиям, предусмотренным законодательством. Форму уведомления, порядок его направления в исполком и учета установит Cовмин.

Информация о полученных уведомлениях будет размещаться местными исполкомами на их официальных сайтах в Интернете не позднее 3 рабочих дней со дня их получения (кроме поступивших на портал).

Со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект хозяйствования вправе начать заниматься заявленной в уведомлении деятельностью независимо от включения информации об этом субъекте, его деятельности и принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, осуществления иных административных процедур.

Субъект хозяйствования, направивший уведомление об осуществлении производства пищевой продукции, обязан в течение месяца со дня его направления обратиться в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, за получением санитарно-гигиенического заключения. Оно выдается по результатам проведения государственной санитарно-­гигиенической экспертизы и проводится исключительно на предмет соответствия деятельности субъекта хозяйствования требованиям Декрета. Порядок и условия проведения такой экспертизы устанавливаются Совмином.

Законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена необходимость прохождения субъектом хозяйствования иных административных процедур после начала осуществления заявленного вида экономической деятельности.

О прекращении, приостановлении или возобновлении данных видов деятельности придется уведомить соответствующий исполком.

При осуществлении перечисленных видов деятельности субъекты хозяйствования вправе не разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не получать разрешение на такие выбросы или комплексное природоохранное разрешение, если согласно акту инвентаризации суммарные валовые выбросы составляют 3 тонны и менее в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности – 10 кг и менее в год.

Кроме того, индивидуальные предприниматели и микроорганизации, осуществляющие перечисленные виды деятельности, вправе:

– не разрабатывать индивидуальные технологические нормативы водопользования, если они осуществляют водопользование (водопотребление и водоотведение) только посредством систем водоснабжения и канализации населенных пунктов;

– не проводить локальный мониторинг окружающей среды, объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– не назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами, не разрабатывать (не утверждать) инструкции по обращению с отходами производства и нормативы их образования, а также не вести учет отходов и не проводить их инвентаризацию.

Торговля, общепит и бытовое обслуживание

Стационарные торговые объекты, объекты общественного питания, торговые центры можно будет создавать вне зависимости от наличия таких объектов на схемах размещения, разрабатываемых и утверждаемых местными исполнительными и распорядительными органами, если при этом не нарушаются требования градостроительной документации.

Бизнес получает право самостоятельно устанавливать режим работы своих розничных торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания, режим работы без (вне) этих объектов, торговых центров, рынков без согласования с местными властями и госорганами. Но придется обеспечивать его соблюдение. По-прежнему придется согласовывать только режим работы таких объектов после 23:00 и до 7:00.

Объекты общепита разрешается создавать без подразделения их на типы и классы, а также разрабатывать для них ассортиментные перечни продукции без учета требований перечней, утвержденных Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Кроме того, позволяется самостоятельно определять порядок оформления и учета счетов при расчетах официантами (барменами) покупателей в объектах общепита. Таким образом, придерживаться требований Инструкции, утв. постановлением Минторга от 28.04.2014 № 13, не понадобится.

Субъекты хозяйствования вправе изготавливать и реализовывать в объектах общепита продукцию с объемной долей этилового спирта более 7% путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами. При этом не потребуется ни получать лицензию на деятельность, связанную с производством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, ни подтверждать соответствие таких наливок и настоек в обязательном порядке.

Кроме того, в объектах общепита разрешается самостоятельно определять наценку на производимые и реализуемые на территории РБ в розлив алкогольные напитки крепостью свыше 28%.

Субъектам хозяйствования не понадобится представлять сведения о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр. При этом компании, имеющие торговые сети или крупные магазины (с торговой площадью 3000 м2 и более), будут самостоятельно рассчитывать свою долю в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, г. Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год.

Надо полагать, со временем появятся и соответствующие поправки в Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», а также ряд постановлений Совмина, Минторга и МАРТ.

Право самостоятельно определять порядок оформления заказов и учета используемых материалов получают субъекты, занимающиеся оказанием бытовых услуг, за исключением бытовых услуг по химчистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий, производства ювелирных изделий и аналогичной продукции, по ремонту ювелирных изделий, техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств.

Заметим, формы бланков заказов, предусмотренные приказом Минторга от 17.02.2012 № 19, и ранее были лишь примерными.

Техобслуживанием и ремонтом транспортных средств можно будет заниматься в гаражах без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива. Надо полагать, соседи по гаражу очень обрадуются такому нововведению.

Выставки и ярмарки

Субъекты хозяйствования смогут теперь самостоятельно организовывать и проводить выставки на территории Республики Беларусь, а также организовывать и проводить ярмарки по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту их проведения.

Это несколько расширяет права бизнеса по сравнению с нормами постановления Совмина от 23.04.2012 № 384 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности». Нужно лишь изыскать ресурсы для реализации новых возможностей.

Производство и обращение продукции

Субъекты хозяйствования обязаны осуществлять ввод в эксплуатацию, выпуск в обращение продукции, а также выполнение процессов, связанных с жизненным циклом продукции:

а) соответствующие требованиям безопасности. При этом под безопасностью понимается отсутствие недопустимого риска возможного причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан. К сожалению, в Декрете не уточняется, что понимать под государственными или общественными интересами. Так что данное требование можно понимать почти беспредельно широко, причем на любом этапе производства и обращения продукции;

б) соответствующие требованиям принятых (утвержденных) и вступивших в силу технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и ЕАЭС;

в) прошедшие при необходимости процедуру обязательного подтверждения соответствия, обязательную оценку соответствия в иных формах. Обязательное подтверждение соответствия может быть предусмотрено только техрегламентами Республики Беларусь, Таможенного союза и ЕАЭС либо введено Президентом РБ или в порядке, им определяемом, в связи с необходимостью принятия оперативных мер госрегулирования. Иные формы обязательной оценки соответствия могут быть предусмотрены только техническими регламентами Таможенного союза или ЕАЭС.

Субъекты хозяйствования вправе самостоятельно определять срок действия разработанных ими технических условий (изменений в них) на продукцию (работы, услуги), а также не согласовывать эти техусловия (изменения в них) с государственными органами (подп. 5.8 п. 5 Декрета № 7).

Для оценки соответствия и получения разрешительных документов субъекты хозяйствования вправе использовать протоколы испытаний и иные документы об испытаниях, выданные испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации РБ, независимо от их ведомственной подчиненности (подп. 5.9 Декрета № 7).

Совмину поручается в 3-месячный срок обеспечить оптимизацию (сокращение) перечня объектов обязательного подтверждения соответствия, а также корректировку обязательных для соблюдения требований ТНПА в части периодичности и объема контроля уполномоченными организациями продукции в процессе ее производства.

Строительство

Субъекты хозяйствования смогут выполнять строительные работы при капитальном ремонте, работы по технической модернизации объектов на основании проектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами. При этом можно будет приступить к выполнению работ при капремонте со дня, следующего за днем направления уведомления о проведении таких работ в органы государственного строительного надзора (за исключением объектов, на которых такой надзор не осуществляется), в порядке, установленном Совмином. Техническая модернизация, капремонт объектов осуществляются собственниками объектов либо с их письменного согласия субъектами хозяйствования, у которых объекты находятся на ином вещном праве или на основании гражданско-правового договора. Для выполнения таких работ не потребуется наличие аттестата соответствия заказчика. Иными словами, арендаторы могут проводить капремонт и модернизацию арендуемых объектов с согласия арендодателя. До сих пор в ст. 587 ГК регламентировались лишь обязанности сторон по проведению капремонта, а в ст. 593 ГК – вопросы права собственности и оплаты неотделимых улучшений.

Заказчики и застройщики будут получать технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта, включенные в состав разрешительной документации на строительство объекта по форме, установленной Совмином. В эти техусловия должна быть включена необходимая для проектирования и строительства информация, в т.ч. связанная с присоединением к газораспределительной системе, электро- и тепловым сетям, системам водоснабжения, водоотведения (канализации) и дождевой канализации.

Не потребуется обращаться за проведением государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации на строительство объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Исключение составляет проектная документация на объекты, расположенные в санитарно-защитных зонах и зонах ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил РБ.

Не понадобится обращаться за проведением государственной экологической экспертизы в отношении:

а) объектов строительства, предусмотренных к строительству проектами застройки, по которым имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы;

б) объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, в случае, когда в заключении по предпроектной (предынвестиционной) документации или архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений предусмотрено представление на государственную экологическую экспертизу проектной документации по следующим стадиям проектирования;

в) проектов техусловий, вносимых в них изменений или дополнений, когда требования безопасности и охраны окружающей среды установлены в соответствующем разделе государственного стандарта;

г) проектной документации по объектам модернизации, реконструкции, включающих замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных строительных конструкций, обеспечивающих модернизацию техпроцессов, изменение назначения помещений, не связанных с воздействием на компоненты природной среды;

д) объектов санаторно-курортных организаций в границах курортов (за исключением случаев размещения объектов в границах особо охраняемых природных территорий);

е) объектов общепита, туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий;

ж) объектов сельхозназначения (за исключением объектов, на которых планируется осуществлять экологически опасную деятельность);

з) проектной документации по изменению назначения капстроений (зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, если такое изменение не связано с воздействием на компоненты природной среды.

Строительно-монтажные работы (СМР) на объектах строительства можно будет производить при наличии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации (в случаях, когда госэкспертиза не обязательна, – при наличии утвержденной проектной документации) на строительство объектов после направления уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа в органы государственного строительного надзора (за исключением объектов, на которых не осуществляется государственный строительный надзор). Порядок направления уведомления установит Совмин. Указанное заключение утрачивает силу, если СМР на объектах строительства не начаты в течение 2 лет после его получения.

При строительстве объектов «под ключ» можно оказывать заказчику весь комплекс инженерных услуг, кроме осуществления технадзора за строительством, а также функций, относящихся к компетенции заказчика и при выполнении которых не требуется получение аттестата соответствия заказчика:

а) принятие решения о строительстве объекта;

б) утверждение проектной документации;

в) обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

г) принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства, о продлении срока строительства объекта;

д) утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию.

Под строительством «под ключ» здесь понимается осуществление генеральным подрядчиком по договору, заключенному на основании утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документации, по договорной цене работ по получению исходной и разрешительной документации, проектированию, строительству, выполнению части функций заказчика по управлению строительством, пусконаладочных работ, работ по приемке объекта в эксплуатацию и передаче его заказчику.

При оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью субъекты хозяйствования вправе оказывать заказчику весь комплекс инженерных услуг, в т.ч. получать разрешительную документацию. Не подлежат передаче инженерной организации следующие функции заказчика:

а) принятие решения о строительстве объекта;

б) утверждение проектной документации;

в) обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;

г) принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства, о продлении срока строительства объекта;

д) утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта строительства в эксплуатацию.

Гарантийный срок на принятые в эксплуатацию объекты и (или) строительные работы должен составлять не менее 5 лет, за исключением:

а) технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем;

б) работ по текущему ремонту, пусконаладочных работ, гарантийный срок на которые устанавливается не менее 2 лет.

В настоящее время такие же размеры гарантийного срока предусмотрены п. 66 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450.

Строителям придется резервировать (в случае выбора такой формы обеспечения обязательств) сроком на 2 года денежные средства на специальном счете в размере 1,5% стоимости выполненных на объектах строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения работ в целях устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества. Напомним, такой размер резерва предусмотрен подп. 1.14 Указа Президента от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», но создавать его до сих пор следовало на весь гарантийный срок.

Снос неиспользуемых объектов должен осуществляться по решению местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, в котором определяется необходимость разработки проектной документации.

Кроме того, субъекты хозяйствования будут определять по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня:

а) порядок, способ сноса неиспользуемого объекта, порядок обращения с материалами и отходами, образующимися при сносе неиспользуемого объекта. Это касается и возможности их передачи населению, крестьянским (фермерским) хозяйствам и иным организациям, а также использования для рекультивации карьеров, выполнения работ по вертикальной планировке нарушенных земель, в том числе в месте производства работ по сносу неиспользуемого объекта, для подсыпки оснований дорог, в качестве изоляционных слоев на объектах захоронения отходов;

б) порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Разрешается не применять установленные законодательством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве в случае закупок без участия любых бюджетных средств или заемных ресурсов, привлеченных под гарантии правительства, облисполкомов и Мингорисполкома, а также при осуществлении аварийно-восстановительного ремонта капстроений (зданий, сооружений).

Разрабатывать предпроектную (предынвестиционную) документацию разрешается без аттестата соответствия.

При приемке в эксплуатацию объекта, очереди строительства, пускового комплекса заключения государственных органов и организаций будут выдаваться исключительно на предмет соответствия указанных объектов соответствующей разрешительной и проектной документации, в т.ч. по безопасности и эксплуатационной надежности.

Совмину поручается в 3-месячный срок обеспечить сокращение видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), которые осуществляются субъектами хозяйствования при наличии аттестатов соответствия.

Транспорт

При автомобильных перевозках можно будет обходиться без офор­мления путевых листов, а при перевозке отходов производства (при наличии товарно-­транспортной накладной) – без оформления сопроводительного паспорта перевозки отходов производства. Исключение составят случаи перевозки опасных отходов и грузов, которая осуществляется с соблюдением международных договоров РБ.

Напомним, Инструкция о порядке оформления транспортных документов, утв. постановлением Минфина от 26.11.2010 № 138, которой установлена форма путевого листа, утрачивает силу с 23.01.2018 г. Осталось внести поправки в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», а также Правила автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970. Впрочем, это не избавляет от необходимости вести учет автомобильного топлива и оформлять соответствующими первичными документами его списание.

К выполнению международных автомобильных перевозок грузов можно будет допускать водителей соответствующей категории независимо от стажа работы.

Упрощается порядок контроля состояния водителей на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ. Такой контроль перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной автомобильной перевозки грузов позволяется осуществлять с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов для определения наркотических средств без проведения предрейсовых и иных медицинских обследований. Интересно, что внутренних перевозок это послабление почему-то не касается.

Не будет взиматься плата за проезд по платным автомобильным дорогам в отношении приобретенных субъектами хозяйствования в собственность и ввозимых в Беларусь своим ходом транспортных средств с временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в иностранном государстве. Уплаченные суммы будут возвращаться по заявлению, направленному в письменной или электронной форме ГУ «Белавтострада» (подп. 5.13 Декрета).

Реклама

Декрет позволяет не разрабатывать проектную документацию для размещения средства наружной рекламы. Чтобы получить разрешение на размещение средства наружной рекламы, продлить его действие или переоформить будет достаточно подать заявление с приложением необходимых документов в местный исполнительный и распорядительный орган по принципу «одно окно». Срок рассмотрения заявления и принятия по нему решения не должен превышать 15 рабочих дней, в случае, если требуется разработка проекта привязки к участку местности и (или) подключение к инженерным коммуникациям, – 30 рабочих дней, а срок рассмотрения заявления о продлении действия разрешения и его переоформлении – 5 рабочих дней. Отказ в выдаче разрешения, продлении его действия и переоформлении должен быть основан на требованиях законодательства и может быть обжалован в вышестоящий государственный орган или суд.

При этом не потребуется согласовывать содержание наружной рекламы и рекламы на транспорте с местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными госорганами (за исключением рекламы, связанной со специфическими товарами (работами, услугами).

Таким образом, участникам рекламного рынка не придется обращаться в органы управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью, Минкульт и ГАИ. Вводимые нормы могут быть существенно проще, чем ныне действующие положения, утв. постановлением Совмина от 12.11.2007 № 1497, и сэкономят немало времени и средств рекламодателям и рекламораспространителям. Если, конечно, чиновники столь же креативно сократят перечень упомянутых необходимых документов, которые должны прилагаться к заявлению. К сожалению, из подп. 4.6 Декрета не видно, не останется ли среди этих документов паспорт рекламы или что-то ему подобное, а также будет ли взиматься плата за разрешение на размещение средства наружной рекламы.

Разрешается проводить рекламные мероприятия в маркетинговых целях в объектах общепита, а также бесплатно распространять там пиво и слабоалкогольные напитки в качестве призов (подарков) при проведении конкурсов, игр, иных игровых, рекламных, культурных мероприятий. Нужно только соблюдать меру: не более 5 литров одному лицу.

Недвижимость

Эксплуатирующие организации обязаны в течение 3 месяцев с даты приемки в эксплуатацию объектов, завершенных строительством, но не зарегистрированных в установленном порядке в качестве объектов недвижимого имущества, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и их благоустройства, принять их безвозмездно в государственную собственность и обратиться за их государственной регистрацией (подп. 5.10 Декрета). Решение о приемке таких объектов безвозмездно в государственную собственность принимается на основании акта о передаче затрат и документов, подтверждающих завершение их строительства и соответствие проектной документации, без наличия документов, удостоверяющих госрегистрацию их создания. Затраты заказчика, застройщика, дольщика при возведении (возмещении возведения) таких объектов включаются в состав внереализационных расходов, учитываемых при налогообложении прибыли (что и так предусмотрено подп. 3.2612 п. 3 ст. 129 НК), в т.ч. путем переноса убытков на будущие периоды.

Стоимость безвозмездно выполненных работ (оказанных услуг, переданных товаров) при реконструкции, ремонте (возмещении реконструкции, ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности государства, в связи с возведением объектов строительства включается заказчиками, застройщиками, дольщиками в состав внереализационных расходов. Такие расходы подлежат учету при налогообложении прибыли, в том числе путем переноса убытков на будущие периоды. Стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) эксплуатационными организациями, у которых на праве хозяйственного ведения находятся указанные объекты, не включается в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли (что практически дублирует нормы подп. 4.15 п. 4 ст. 128 НК).

Местные исполнительные и распорядительные органы будут принимать решение о возможности изменения назначения объектов недвижимого имущества без проведения СМР, а также решения об изменении целевого назначения земельных участков, на которых такие объекты расположены, по заявлению субъекта хозяйствования в рамках выполнения одной административной процедуры.

При этом субъекты хозяйствования вправе обратиться за изменением назначения объектов недвижимого имущества (капстроений (зданий, сооружений), изолированных помещений (за исключением жилых)), принадлежащих им на основании гражданско-­правового договора, только при условии получения письменного согласия собственников таких объектов (подп. 5.11 п. 5 Декрета). Срок осуществления данной административной процедуры не должен превышать 15 календарных дней с даты подачи заявления субъекта хозяйствования.

Вовлекать недвижимость в предпринимательскую деятельность будет легче. В соответствии с подп. 5.12 п. 5 Декрета разрешается использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общепита, бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества:

– не соответствующие требованиям к их проектированию и строительству, предусмотренным техническими нормативными правовыми актами, если на дату ввода в эксплуатацию такие объекты соответствовали заявленным требованиям;

– по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (за исключением случаев, когда для такого использования требуется проведение строительно-монтажных работ по реконструкции), если при этом не нарушаются права и законные интересы граждан и других субъектов хозяйствования.

При этом в нежилых помещениях жилых домов не допускается размещение объектов, предусмотренных в ч. 1 п. 9 ст. 21 Жилищного кодекса (пункты приема посуды, бани, сауны, химчистки и прачечные (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в смену), автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2, предназначенные для телефонизации жилых домов, похоронные бюро, магазины ритуальных услуг, дискотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы об­щей площадью более 150 м2, пункты временного содержания животных, приютов и гостиниц для животных).

Автор публикации: Игорь ЛЕЩИНСКИЙ, Леонид ФРИДКИН

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017