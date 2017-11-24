С 1 декабря зарплаты некоторых бюджетников будут увеличены

Постановлением Совмина от 20.11.2017 № 863 «О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников», вступающим в силу с 1 декабря 2017 г., меняется диапазон корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников.

В настоящее время постановлением Совмина от 28.12.2012 № 1230 корректирующие коэффициенты к рассчитанным по Единой тарифной сетке работников РБ тарифным став­кам (окладам) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций (далее – бюджетные организации), тарифицируемых 1–27 разрядами, определены в размерах 3,50–1,00.

С 1 декабря 2017 г. указанные кор­ректирующие коэффициенты будут установлены в размерах 4,18–1,00, что, как сообщила пресс-­служба правительства, позволит повысить уровень оплаты труда работников, тарифицируемых 1–17 разрядами. При этом, как обычно, в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды.

Кроме того, постановлением № 863 предусмотрено увеличение с 15 до 25% размера повышения тарифных окладов (ставок) работникам уч­реждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений, что объясняется более низким размером средней зарплаты в них по сравнению с иными отраслями бюджетной сферы. Отметим, что указанное повышение затронет только работников, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности данных учреждений.

Минтруда и соцзащиты поручено в ближайшее время ввести корректирующие коэффициенты к тарифным ставкам (окладам) работников бюд­жетных организаций, размеры которых установлены постановлением № 863. В свою очередь, республиканские органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы, руководители бюджетных организаций должны обеспечить перерасчет зар­платы работников в соответствии с новыми размерами корректирующих коэффициентов и повышением тарифных окладов (ставок).

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.11.2021