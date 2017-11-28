Проблемы и решения
Декретный отпуск для белорусского бизнеса
Долгожданный Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» содержит обширный перечень мер, направленных на упрощение ведения бизнеса. Документ никого не оставил равнодушным. Одни бурно радуются, что государство наконец повернулось лицом к бизнесу, другие сомневаются в достаточности и эффективности принятых мер. Кое-кто опасается, что инициативы властей постигнет судьба Директивы № 4, а иные уверены, что так оно и будет. Оптимисты надеются, что в отличие от прежних директив декрет – это документ прямого действия, содержащий конкретные и обязательные для исполнения нормы. Таковых здесь действительно много. Но кроме них в Декрете имеются программные декларации и намерения, которые власти собираются реализовать в будущем – если позволит ситуация в экономике.
Дело принципа
В первом пункте Декрета объявляется, что взаимодействие государства и бизнеса будет основываться на следующих принципах:
презумпция добросовестности субъектов хозяйствования;
саморегулирование бизнеса и минимизация вмешательства государства в его деятельность;
сочетание заявительного принципа государственной регистрации субъектов хозяйствования и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов экономической деятельности;
лицензироваться будет только деятельность, потенциально сопряженная с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан;
приоритетом работы контролирующих (надзорных) органов станет профилактика правонарушений, а не исключительно привлечение к ответственности за нарушения;
персонализация ответственности руководителя за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования, исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан;
соразмерность наказания характеру совершенного правонарушения и его последствиям;
максимальное использование информационных технологий во взаимодействии госорганов и бизнеса;
открытость и доступность текстов нормативных правовых актов, в т.ч. технических.
Декретом утверждены перечень видов экономической деятельности, для которых действует уведомительный принцип, а также общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические, экологические и ветеринарные требования, которые обязаны соблюдать все субъекты хозяйствования. Иные требования в данных сферах, содержащиеся в технических нормативных правовых актах (за исключением требований, предусмотренных техрегламентами Республики Беларусь), подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования. Их даже разрешается не соблюдать – при условии обеспечения в процессе экономической деятельности безопасности, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если иное не предусмотрено данным Декретом и иными решениями Президента. Никто, естественно, не избавлен от обязанности обеспечивать нормальные условия для своих работников в соответствии со ст. 89 Трудового кодекса. Нарушения этих условий, как мы увидим далее, могут дорого обойтись бизнесменам и директорам предприятий.
Декретом устанавливается целый ряд норм, смягчающих условия ведения отдельных видов деятельности (см. с. 8–13 Информбанка), а также даются поручения правительству, министерствам и ведомствам по реализации норм Декрета и разработке дальнейших мер по развитию предпринимательства.
Административные процедуры
Государство намерено создать субъектам хозяйствования максимально комфортные условия для получения лицензий, включения информации о компаниях и их имуществе в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, а также для осуществления иных административных процедур. Для этого Президентом будет утвержден Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении субъектов хозяйствования. По-видимому, статуса единого перечня, утвержденного постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156, тут недостаточно.
Техническое нормотворчество
В соответствии с подп. 3.6 п. 3 Декрета технические нормативные правовые акты (за исключением ТНПА, утверждаемых субъектами хозяйствования), являющиеся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совмина обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования, подлежат обязательной юридической экспертизе, проводимой Национальным центром правовой информации, на предмет их соответствия законодательным актам и постановлениям Совмина, а также наличия в них положений, требующих урегулирования на уровне нормативных правовых актов, не являющихся техническими. Такие ТНПА будут включаться в Национальный реестр правовых актов, официально публиковаться на Национальном правовом Интернет–портале, а также размещаться на иных информационных ресурсах в Интернете.
Технические регламенты Республики Беларусь отныне будут разрабатываться только в отношении продукции, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные для соблюдения требования в рамках Евразийского экономического союза и в отношении которой не вступили в силу или на которую не распространяются технические регламенты Таможенного союза и ЕАЭС.
Со дня вступления в силу техрегламентов ТС и ЕАЭС, устанавливающих требования к продукции, субъекты хозяйствования вправе не применять республиканские технические нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные для соблюдения требования к такой продукции, независимо от факта и даты признания их утратившими силу. Исключение составят случаи, если иное предусмотрено в переходных положениях технических регламентов ТС и ЕАЭС и (или) актах Евразийской экономической комиссии.
Белорусские техрегламенты должны содержать только основополагающие технические требования, предъявляемые к продукции либо к продукции и процессам, связанным с жизненным циклом продукции. Иные технические требования к продукции, включая технические описания процессов ее производства, технические требования к методикам (методам) контроля, проведению испытаний и исследований, выполнению измерений, могут включаться в государственные стандарты Республики Беларусь или технические кодексы установившейся практики.
Последние будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в законодательных актах, техрегламентах РБ, иных нормативных правовых актах Совмина, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения.
Государственные стандарты РБ будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в техрегламентах, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения. Данные положения не должны применяться лишь в отношении технических кодексов установившейся практики и госстандартов в военной сфере, сфере защиты государственных секретов и иной информации ограниченного распространения, в области использования атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, электросвязи.
В Декрете окончательно устанавливается, что нормативные правовые акты СССР и БССР, в т.ч. ТНПА СССР и БССР, регулирующие порядок и условия осуществления экономической деятельности, не являются обязательными для применения (соблюдения) на территории Беларуси (кроме правовых актов СССР, устанавливающих требования к обеспечению безопасности в атомной энергетике). Заметим, что о необходимости разобраться с советским нормативным наследием говорилось еще в Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 10.04.2002 № 205. Но окончательное решение принято только теперь.
Печать
Еще одно радикальное новшество: субъекты хозяйствования вправе не использовать печати – за исключением случаев, предусмотренных международными договорами (подп. 3.11 п. 3 Декрета). Таким образом, наши нормотворцы решили последовать примеру соседей. В странах Балтии, как и в остальном Евросоюзе, такой анахронизм, как обязательное применение печатей, уже и не припомнят. Россия отменила его еще в 2015 г., а Украина – с 19 июля т.г. Правда, там сразу же занялись исключением упоминаний о необходимости печати из всех нормативных актов, а в Украине даже установлен штраф «за вымогательство проставления печати на документе». Нам же еще придется выяснять, как быть, если кто-то воспользуется новым правом, а его контрагент решит, что не обязан доверять документу, заверенному только подписью. В придачу придется учиться игнорировать упоминание о печати в уставах, правилах заполнения ряда первичных учетных документов, справок, доверенностей и т.д. От привычки, складывавшейся десятилетиями, избавиться бывает нелегко.
Налоги
В Декрете в очередной раз обещается не допускать до 2020 г. повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин) – за исключением случаев, когда соответствующие обязательства республики предусмотрены международными договорами, а также индексации налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам. Напомним, это обещание имеется и в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, так что повторять его было необязательно. Более свежо выглядит поручение правительству подготовить предложения о снижении налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования в связи с созданием ими новых рабочих мест, работой на территории малых городских поселений и в сельской местности, реинвестированием прибыли в развитие производства, а также об упрощении налогового администрирования. Но это займет немало времени.
Пока же Декретом вдвое снижается пеня, рассчитанная в соответствии с п. 4 ст. 52 НК, при уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора, взимаемого таможенными органами. Однако эта норма применяется при условии, что оплата производится до принятия таможенными органами решения о взыскании сумм названных платежей или решения по акту таможенной проверки либо до истечения 10 рабочих дней со дня получения плательщиком указанных решений.
Кроме того, с субъектов хозяйствования не будут взыскивать налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи, если требование об их уплате не предъявлено в течение 5 лет со дня истечения срока уплаты, за исключением случаев, когда проверяемый период в соответствии с законодательными актами превышает 5 лет и при представлении субъектами хозяйствования уточненных налоговых деклараций.
Подлежащая уплате нарастающим итогом сумма налога, сбора будет исчисляться по итогам налогового периода с учетом установленных фактов неуплаты и излишней уплаты суммы налога, сбора в отчетных периодах независимо от истечения 3-летнего срока со дня такой уплаты. При этом пени начисляются за данный налоговый период с учетом установленных налоговым законодательством сроков уплаты сумм налога, сбора, а также фактов излишне уплаченных в бюджет сумм.
С 1 января 2018 г. интернет-магазинам, а также компаниям, оказывающим им рекламные и иные услуги через свои интернет-сайты, возвращается право применять упрощенную систему налогообложения. Не будем вспоминать, зачем надо было 2 года запрещать интернет-магазинам и их рекламораспространителям пользоваться УСН. Не меньшая тайна: почему теперь отменять запрет понадобилось Декретом. Ведь вполне можно было внести соответствующие поправки в подп. 5.1.24, 5.1.4, п.п. 61 и 7 ст. 286 НК и не создавать лишней путаницы в законодательстве.
Субсидиарная ответственность
Одна из главных сенсаций Декрета: собственники юридического лица, признанного банкротом, а также его учредители (участники) и иные лица, в т.ч. руководители, имеющие право давать обязательные для этой компании указания либо возможность иным образом определять его действия, будут отныне нести субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если банкротство вызвано виновными (умышленными) действиями таких лиц. Эта норма может положить конец разгулу привлечения к «субсидиарке» любого участника или менеджера, которому не повезло подвернуться под руку нашему экономическому правосудию. К сожалению, Декрет в данном случае не имеет обратной силы, а потому множеству «привлеченных» без вины на реабилитацию рассчитывать не приходится.
Экспаты
Отечественным субъектам хозяйствования позволяется использовать труд иностранцев, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Беларуси, без получения разрешения на привлечение в республику иностранной рабочей силы и специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси. Но не всяким, а только являющимся победителями (лауреатами) национальных (международных) конкурсов, отмеченными наградами в сфере их профессиональной деятельности. Другие регалии, опыт и сертификаты потенциальных экспатов почему-то авторов Декрета не прельстили. Надо полагать, белорусские компании смогут предложить лауреатам достойные условия, особенно – зарплату.
Ложка дегтя
Радость от позитивных норм Декрета несколько меркнет, когда мы доходим до пункта 6. В нем говорится, что непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 200 базовых величин.
Составлять протоколы о таком административном правонарушении получают право в пределах своей компетенции должностные лица, перечисленные в ст. 3.30 ПИКоАП, т.е. чиновники 72 видов государственных органов и организаций, а рассматривать такие дела будут районные (городские) суды.
Расплывчатая формулировка и неконкретность критериев подобных нарушений создает риск весьма широкого применения этого штрафа (см. «ЭГ» № 48 от 30.06.2017). Интересно, что в первоначальном варианте проекта декрета штраф составлял от 10 до 100 базовых величин, а бизнес-союзы бурно протестовали против данного пункта. В результате конструктивного диалога пункт остался, а верхний порог штрафа удвоился. Видимо, грядущее смягчение мер ответственности в КоАП (см. с. 13) как-то надо компенсировать.
Здесь читать, там – не читать
Нормативные правовые акты до приведения их в соответствие с Декретом будут действовать в части, ему не противоречащей. Таким образом, бизнес будет довольно долго барахтаться в густой каше противоречий норм налогового и гражданского кодексов, ряда законов и инструкций нормам Декрета, которые имеют приоритет перед остальными нормативными актами, – до тех пор, пока нормотворцы будут заниматься этим «приведением».
Возможно, было бы гораздо проще изменить конкретные нормы ГК, НК, отменить лишние постановления, скорректировать некоторые законы и инструкции. Это все равно придется сделать, пока бизнесмены и консультанты будут пытаться применить на практике предусмотренные Декретом поблажки, осваивать новые требования пожарной и санитарной безопасности и т.п. Цена любого отклонения – названный выше штраф.
Времени на «приведение в соответствие» и реализацию благих намерений отводится довольно много. Можно успеть понять, какова экономическая и институциональная природа декларируемых принципов, оценить эффективность и регуляторное воздействие принимаемых мер, а иные обещания – спустить на тормозах или закрутить часть гаек обратно, как уже случалось в прошлом.
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Итак, в результате долгой кропотливой деятельности министерств, межведомственных рабочих групп и общественно-консультативных советов с участием бизнес-союзов деловое сообщество получило Декрет № 7. Но если кто-то надеялся увидеть в нем глубокие институциональные преобразования, способные кардинально изменить белорусскую социально-экономическую модель и отношения власти и бизнеса, его ждет разочарование. Декрет в сочетании с пакетом «либерализационных» указов и законов обеспечивает лишь устранение ряда устаревших и утративших смысл ограничений, которые не только мешают бизнесу, но и стали лишней морокой для самих чиновников.
Помнится, 7 лет назад у властей уже случился аналогичный приступ заботы о бизнесе. Его результатом стала Директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Тогда нас тоже уверяли, что по ходу ее реализации будут решены все проблемы, устранены все барьеры. Потом едва ли не каждый нормативный акт представлялся как очередная мера по реализации директивы. Но затем откуда-то стали появляться другие документы, которые бизнес-союзы в своих челобитных именовали противоречащими букве и духу той же директивы. Кстати, в ней ключевое место занимало намерение «принимать самые серьезные меры по защите и развитию частной собственности». Но именно в этой сфере было сделано меньше всего. В итоге как-то получилось, что административно-бюрократические издержки, которые несет бизнес, вновь приблизились к запретительно высокому уровню. Это не только тормозило развитие предпринимательства, но и стало одной из причин падения темпов роста экономики и кризиса 2015– 2016 гг. Можно считать, что рецессией, сократившей ВВП страны в долларовом эквиваленте почти на треть, белорусское общество «заплатило» за нынешний «либерализационный пакет». Теперь остается надеяться, что эти «расходы» окупятся по мере реализации Декрета № 7.
Автор публикации: Леонид ФРИДКИН