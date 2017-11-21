«Шкурные» и «кожаные» барьеры: Беларусь продолжает защищать своих производителей от вывоза сырья

Постановлением Совмина от 17.11.2017 № 860 с 20 ноября 2017 г. введен 6-месячный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 единой ТН ВЭД ЕАЭС) из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, в очередной раз названный «временным».

При этом в документе не упоминается тот факт, что такие полугодовые законодательные «шлагбаумы» упорно выставляются властями начиная с 16 марта 2015 г., и за прошедший период подобных документов, если считать последний, было принято уже шесть.

Таким образом, наша страна «на полную катушку» использует возможности, предоставляемые законодательством сначала Таможенного, а теперь и Евразийского экономического союза, по возведению барьеров, с которыми (но уже на территории других стран ЕАЭС) так упорно борются белорусские чиновники самых разных уровней.

Документом также предусмотрено продление лицензирования экспорта дубленых кож (код 4101 единой ТН ВЭД ЕАЭС) из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, которое было введено с 15 мая 2017 г. постановлением Совмина от 12.05.2017 №350 также сроком на полгода.

Традиционно для получения разовой лицензии, которую будет выдавать МАРТ, необходимо добиться согласования экспорта такой продукции с Беллегпромом. А тот, в свою очередь, пойдет на это только если у него будет соглашение об условиях ее поставок с Белкоопсоюзом и Минсельхозпродом.

Документом также дано поручение МИДу уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых нашей страной односторонних мерах, внести на рассмотрение этого межгосударственного органа предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер и проинформировать Исполком СНГ о принятии постановления № 860.

Срок действия постановления № 860 истекает 20 мая 2018 г., когда, скорее всего, нужно будет ожидать появления еще одного аналогичного документа – ведь проблемы с сырьем для легкой промышленности Беларуси за полгода никуда не исчезнут.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ