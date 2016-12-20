Нет вычета без ЭСЧФ

МНС предупредило субъектов хозяйствования, что в новом году вычеты НДС можно будет осуществить только на основании элект­ронных счетов-фактур.

В министерстве напоминают, что Законом от 18.10.2016 № 432-З из Налогового кодекса исключена ст. 106-1, позволявшая при определенных обстоятельствах производить вычет НДС на основании первичных учетных документов без применения электронных счетов-фактур (далее – ЭСЧФ). Теперь же с 1 января для расчетов по НДС и применения налоговых вычетов должны использоваться исключительно ЭСЧФ и отсутствие такого электронного документа не позволит контрагенту принять к зачету предъявленную сумму НДС.

МНС обращает внимание налогоплательщиков, что первичные учетные документы для налоговых вычетов использоваться не будут. При этом в отличие от текущего года в 2017 г. к тем субъектам хозяйствования, которые обязаны выставлять ЭСЧФ, но этого не сделали, может применяться административная ответственность.

В случае экстремальных обстоятельств предусмотрено и небольшое отступление. Так, при невозможности выставить (направить) ЭСЧФ в связи с недоступностью либо ограничением работоспособности Портала ЭСЧФ в будущем году плательщики должны не позднее 5 рабочих дней со дня возобновления работоспособности Портала выставить (направить) ЭСЧФ.

Отдел налогообложения «ЭГ»

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 23.12.2016