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№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Несколько кредиторов вместо одного

20.06.2017

Правомерна ли уступка одного денежного требования нескольким новым кредиторам посредством заключения нескольких договоров уступки?

Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства (п. 1 ст. 353 ГК).

Из норм параграфа 1 главы 24 ГК следует, что заключение договора уступки требования влечет перемену лиц в обязательстве на стороне кредитора. Однако само обязательство (уплатить долг) сохраняется (не изменяется).

Если в обязательстве уча­ст­вуют несколько кредиторов, то каждый из них имеет право требовать исполнения (ст. 302 ГК). При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления требов...

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