Несколько кредиторов вместо одного

Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства (п. 1 ст. 353 ГК).

Из норм параграфа 1 главы 24 ГК следует, что заключение договора уступки требования влечет перемену лиц в обязательстве на стороне кредитора. Однако само обязательство (уплатить долг) сохраняется (не изменяется).

Если в обязательстве уча­ст­вуют несколько кредиторов, то каждый из них имеет право требовать исполнения (ст. 302 ГК). При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления требов...