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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Надо ли платить за аренду движимого имущества, если им невозможно пользоваться

14.04.2017
Надо ли платить за аренду движимого имущества, если им невозможно пользоваться

Между сторонами заключен договор аренды движимого имущества. Впоследствии обнаружилось, что арендованное имущество имеет недостатки, полностью препятствующие пользованию им. Арендатор потребовал от арендодателя безвозмездного устранения недостатков.

Вправе ли арендатор приостановить уплату арендной платы за период, когда арендодатель устраняет недостатки арендованного имущества и арендатор не имеет возможности пользоваться им?

В соответствии с ч. 1 ст. 577 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Согласно п. 1 ст. 582 ГК арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества. Пунктом 1 ст. 583 ГК определено, что арендодатель отвечает за недостатки сдан...

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