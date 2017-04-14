Можно ли задержать поставку товара - решать комиссионеру

Вправе ли комиссионер оставить товар за собой (для использования в своей предпринимательской деятельности), а для комитента приобрести товар позже в рамках срока действия договора комиссии?

В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Согласно ч. 2 п. 1 ст. 880 ГК по сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Из приведенной нормы...