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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Можно ли задержать поставку товара - решать комиссионеру

14.04.2017

Между сторонами заключен договор комиссии, предметом которого выступает заключение комиссионером договор поставки товара для комитента. Комиссионер заключил договор поставки, третье лицо (поставщик) поставило товар комиссионеру. Комитент требует от комиссионера передачи товара.

Вправе ли комиссионер оставить товар за собой (для использования в своей предпринимательской деятельности), а для комитента приобрести товар позже в рамках срока действия договора комиссии?

В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Согласно ч. 2 п. 1 ст. 880 ГК по сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Из приведенной нормы...

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