Кому положен льготный кредит на жилье?

Условия и порядок отнесения граждан к категории малообеспеченных в целях получения льготных кредитов на приобретение жилья, утвержденные постановлением Совмина от 20.12.2000 № 1955, изменены постановлением от 4.11.2017 № 835.

Постановление Совмина № 835, опубликованное на Национальном правовом Интернет-портале, вступает в силу с 17.11.2017 г.

Напомним, что постановлением Совмина № 1955 утверждено Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения.

В настоящее время к таким лицам отнесены граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает трехкратный среднемесячный среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из 4 человек и которые имеют заявленное имущество, общая стоимость которого не превышает:

для получения льготного кредита — двукратного предельного размера льготного кредита для данной семьи;

для получения субсидии — стоимости жилого помещения исходя из принимаемой в расчет для определения размера одноразовой субсидии стоимости 1м2 общей площади жилого помещения и максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования для данной семьи.

В совокупный доход семьи сегодня включаются зарплата, премии, пенсии, алименты, стипендии, проценты, полученные по банковским вкладам, сбережения, выигрыши и др. Постановление № 835 ужесточает порядок отнесения граждан к малообеспеченным, поскольку при определении совокупного дохода семьи будут учитываться и другие доходы, которые сегодня согласно постановлению Совмина № 1955 в перечень не включены. Например, доходы, полученные от использования объектов интеллектуальной собственности, доплаты за ученые степени и ученые звания, ежемесячные денежные выплаты тем, кто имеет почетные звания, гранты Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре и др.