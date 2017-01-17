Когда кредитор заинтересован в субсидиарной ответственности

Споры о привлечении к субсидиарной ответственности, вытекающие из дел о банкротстве и рассматриваемые судом до завершения ликвидационного производства, как правило, инициируются управляющим. При этом кредиторы обычно заинтересованы, чтобы такой иск был удовлетворен судом. Ведь за счет субсидиарных должников могут быть удовлетворены их требования, на оплату которых недостаточно имущества организации-банкрота.

Участие кредитора в деле о субсидиарной ответственности возможно в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора. Во всяком случае на это может претендовать кредитор, требования которого к банкроту значительны. В подобных ситуациях пока нет единообразной судебной практики. Рассмотрим проблему на примере одного совсем недавнего дела.

От ворот поворот

Антикризисным управляющим от имени СООО «Л» (организации-банкрота) был заявлен иск о привлечении директора и белорусского участника к субсидиарной ответственности по обязательствам данной организации. Денег и иного имущества у организации выявлено не было.

Одним из кредиторов СООО «Л» являлся гр...