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№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Кассир с охраной

27.12.2016

Как оборудовать рабочее место контролера-кассира, в т.ч. чтобы обеспечить защиту работника?

На рабочем месте контролера-кассира (кассира) должен быть подъемно-поворотный стул со слегка прогнутой поверхностью сиденья и с регулировкой по высоте сиденья (в пределах 0,40–0,45 м), шириной 0,42 м и глубиной 0,41 м. Покрытие рабочих сидений, спинок должно обеспечивать малую теплопроводность и возможность влажной уборки.

При работе в положении сидя рабочее место контролера-кассира (кассира) оснащается подставкой для ног, регулируемой по высоте и углу наклона опорной площадки.

Для защиты кассиров от преступных посягательств на их рабочих местах устанавливается кнопка тревожной сигнализации.

В целях обеспечения безопасности кассира при сдаче денег в банк или при транспортировк...

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