Кассир с охраной

Как оборудовать рабочее место контролера-кассира, в т.ч. чтобы обеспечить защиту работника?

На рабочем месте контролера-кассира (кассира) должен быть подъемно-поворотный стул со слегка прогнутой поверхностью сиденья и с регулировкой по высоте сиденья (в пределах 0,40–0,45 м), шириной 0,42 м и глубиной 0,41 м. Покрытие рабочих сидений, спинок должно обеспечивать малую теплопроводность и возможность влажной уборки.

При работе в положении сидя рабочее место контролера-кассира (кассира) оснащается подставкой для ног, регулируемой по высоте и углу наклона опорной площадки.

Для защиты кассиров от преступных посягательств на их рабочих местах устанавливается кнопка тревожной сигнализации.

В целях обеспечения безопасности кассира при сдаче денег в банк или при транспортировк...