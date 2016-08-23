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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Исчисление среднего заработка: полное методическое пособие

23.08.2016

(Окончание. Начало в «ЭГ» № 60     и    № 62)

Корректировка заработной платы, принимаемой для исчисления среднего заработка, с применением поправочных коэффициентов производится в соответствии с нормами главы 4 Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных законодательством, утв. по­становлением Минтруда от 10.04.2000 № 47 (далее – Инструкция № 47).

Если в периоде, принятом для исчисления среднего заработка, или в периоде, за который производятся выплаты на основе среднего заработка, сохраняемого работникам за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи с получением образования) отпусков, для определения размера денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и в других случаях, предусмотренных законодательством, в организации произошло повышение тарифных ставок (окладов) работников или тарифных ставок первого разряда, исходя из которых рассчитываются тарифные ставки (оклады) работников, и (или) расчетных должностных окладов (должностных (тарифных) окладов) работникам государственных органов, то исчисле...

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