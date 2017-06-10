Финансирование образования

Общий объем международной помощи, выделяемой на образование, составляет сегодня 12 млрд. USD – на 4% меньше , чем в 2010 году. Вместе с тем помощь в целях развития увеличилась за тот же период на 24%, говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО.

Объем финансовой помощи на поддержку образования сокращается уже шестой год подряд.

Средства, выделяемые на поддержку дошкольного и начального образования, а также на программы ликвидации неграмотности среди взрослых, тоже сократились на 6% по сравнению с 2010 годом.

По словам генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, «предоставляемая помощь остается явно недостаточной для достижения четвертой цели в области устойчивого развития». Она подчеркнула, что «эта помощь должна быть увеличена, по меньшей мере, в шесть раз и предоставляться наиболее нуждающимся странам».

В ЮНЕСКО считают, что выделяемая помощь распределяется без учета потребностей беднейших стран. Так, страны Африки к югу от Сахары, где проживает более половины детей планеты, не имеющих доступа к образованию, в настоящее время получают меньше половины тех средств, которые им были предоставлена на цели базового образования в 2002 году.

США и Великобритания остаются двумя крупнейшими донорами базового образования. Однако в 2014-2015 гг. обе страны сократили свои ассигнования на 11% и 9% соответственно. А вот Норвегия и Германия увеличили свои пожертвования на начальное образование на 50% и 34% соответственно.

Отметим, что в Беларуси расходы на образование в 2016 г составили 4697 млн. BYN, или 17,2% консолидированного бюджета.