Долговое финансирование без банков: возможности и реалии белорусских облигаций

Динамика белорусского рынка облигаций в прошлом году выглядела довольно противоречиво. С одной стороны, многие компании стремились воспользоваться этим инструментом для привлечения капитала, невзирая на требования к обеспечению эмиссии. С другой стороны, выпуск облигаций ограничивает возможности местных инвесторов и их опасения по поводу надежности таких бумаг.

В 2016 г. в Беларуси было зарегистрировано 147 выпусков кор­поративных облигаций и облигаций местных займов на общую сумму 3150,1 млн. BYN (после деноминации). Это на 12,1% меньше, чем годом ранее, говорится в очередном отчете Департамента по ценным бумагам Минфина. В частности, было зарегистрировано всего 7 выпусков биржевых облигаций 3 эмитентов на 75,5 млн. BYN (в 6,3 раза больше, чем в 2015 г., хотя тогда эмитентов было 17). Банками выпущено облигаций на 520,3 млн. BYN (в 4,3 раза меньше, чем 2015 г.), небанковскими организациями – на 1505,8 млн. (в 1,3 раза больше), местными исполнительными и распорядительными органами – на 1124 млн. BYN (рост в 4,9 раза).

Таким образом, банки сократили свое присутствие в этом сегменте рынка. Зато для некоторых небанковских организаций облигации стали важным инструментом привлечения заемных средств в условиях труднодоступности кредитов. При этом эмитентов не смущают требования к обеспеченности облигаций. Интересно, что если в 2015 г. исполнение обязательств обеспечивалось 46,8% общего объема выпусков, а в I полугодии 2016 г. – 78,8%, то в целом за прошлый год лишь 35,1% выпущенных облигаций имели обеспечение. В частности, залогом имущества обеспечивались облигации на 135,1 млн. BYN (4,3% общего объема), поручительством – на 400,5 млн. (12,7%), банковской гарантией – на 7,7 млн. (0,3%), страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента – на 561,7 млн. BYN (17,8%).

Без обеспечения исполнения обя­зательств выпущено 64,9% от общего объема корпоративных облигаций (на 2044,3 млн. BYN), в т.ч. на 520,3 млн. (16,5%) – в пределах 80% нормативного капитала банка, на 75,5 млн. (4,3%) – биржевые облигации, на 3,1 млн. (0,1%) – облигации местных займов в пределах установленного в местном бюджете размера долга на очередной финансовый год, на 1445,4 млн. BYN (45,9%) – по иным основаниям в соответствии с законодательством.

Кроме того, в прошлом году было выпущено жилищных облигаций на сумму 191,3 млн. BYN (71 выпуск 26 эмитентов), что в 1,2 раза меньше, чем в 2015 г. Ипотечные облигации в 2016 г. не выпускались. На конец года в обращении их оставалось на 210 млн. BYN (4 выпуска – ОАО «АСБ «Беларусбанк» и 1 – ОАО «Белинвест­банк»).

По состоянию на 1.01.2017 г. допущены к обращению 669 выпусков облигаций 265 эмитентов, а их общий объем увеличился за год на 10,2%, до 15 450,8 млн. BYN. Из них 42 выпуска биржевых облигаций 14 эмитентов на сумму 1101,8 млн. BYN. Объем допущенных к обращению облигаций банков за прошлый год вырос на 0,6% и составил 6569,1 млн. BYN (155 выпусков 23 эмитентов), облигаций небанковских организаций – на 5,2%, до 6503 млн. (399 выпусков 198 эмитентов), местных исполнительных и распорядительных органов – на 81,1%, до 2378,7 млн. BYN (115 выпусков 44 эмитентов). Также на 1.01.2017 г. обращается жилищных облигаций на 273,7 млн. BYN (105 выпусков, 26 эмитентов).

Из допущенных к обращению на БВФБ облигаций 21 эмитента (71 выпуск) бумаги 5 эмитентов (12 выпусков) включены в котировальный лист «А» первого уро­вня, остальные – в качестве внесписочных ценных бумаг.

За прошлый год в торговой системе биржи было совершено 269 сделок размещения 1,5 млн. корпоративных облигаций на общую сумму 201,4 млн. BYN (в 2,7 раза меньше, чем в 2015 г.) При этом на начало 2017 г. к обращению на бирже были допущены такие облигации 67 эми­тентов (212 выпусков). Из них облигации 9 эмитентов (79 выпусков) включены в котировальный лист «А» первого уровня, в котировальный лист «Б» – 4 эмитентов (4 выпуска), остальные – в качестве внесписочных цен­ных бумаг (54 эмитента, 129 выпусков).

На вторичных торгах в прош­лом году было совершено 1773 сделки купли-продажи 80,7 млн. корпоративных облигаций юридических лиц на сумму 2309,1 млн. BYN – в 1,4 раза меньше, чем в 2015-м. При этом было заключено 1600 сделок с расчетами в белорусских руб­лях – на 1776,4 млн. BYN, в евро – на 9,8 млн. EUR (8 сделок), в долларах США – на 257,3 млн. USD (165 сделок). Средневзвешенная доходность по сделкам с облигациями с кодами расчетов на вторичном рынке S-T+0 (BYN) сократилась с 27,68% годовых в 2015 г. до 22,91% в 2016 г., S-REPO – с 25,78 до 18,32%, а S-T+0 (USD) – увеличилась с 6,11 до 6,67%.

На внебиржевом рынке в прош­лом году было зафиксировано 6514 сделок купли-продажи 31,2 млн. облигаций юридических лиц на сумму 7142 млн. BYN, что на 18,5% меньше, чем в 2015-м.

Динамика сделок с облигациями в 2011–2016 гг. представлена на диаграмме.

Автор публикации: Отдел финансов "ЭГ"

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 13.04.2017