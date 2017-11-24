Договор уступки с дисконтом

Правомерно ли приобретение новым кредитором (не банк и не небанковская кредитно-финансовая организация) по договору уступки требования денежных долгов с дисконтом?

В соответствии с п. 1 ст. 353 ГК право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства. Поскольку из норм гла­вы 24 ГК не вытекает иное, договор уступки требования пред­полагается возмездной сдел­кой (п. 3 ст. 393 ГК).

Необходимо помнить, что положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК, применяются к продаже имущественных прав. Так, из п. 1 ст. 455 ГК следует, что цена товара (в рассматриваемом случае – цена уступаемого имущественного права) определяется по соглашению сторон договора. Аналогичное положение предусмотрено п. 1 ст. 394 Г...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист