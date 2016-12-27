50% пособия по уходу за ребенком

В соответствии с приказом от 31.10.2016 работница, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком и получающая пособие в размере 100%, досрочно прерывает отпуск и выходит на полную ставку на работу с 1.11.2016 г. В каком размере назначается пособие по уходу за ребенком до 3 лет с 1.11.2016 г. и с 1.12.2016 г.? Оформляется ли изменение размера пособия новым протоколом?

Размеры и условия выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет определены в ст. 13 Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон № 7-З).

Размер пособия определяется исходя из среднемесячной зарплаты работников в республике, применяемой для исчисления пособия в соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона № 7-З.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается на каждого ребенка в следующих размерах:

на первого ребенка – 35% среднемесячной заработной платы;

на второго и последующих детей – 40% среднемесячной заработной платы.

На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет пособие назначается и...