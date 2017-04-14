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Выходное пособие при увольнении беременной
Работаю официанткой, оформлена официально. Директор арендует помещение, ему подняли аренду, и он решил отказаться и закрыть наше предприятие. Я беременна, срок беременности – 8 недель.
Должен ли он мне выплатить компенсацию?
Частью 3 ст. 268 ТК установлено, что расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, не допускается, кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП), а также по основаниям, предусмотренным п.п. 4, 5, 7–9 ст. 42 и ст. 47 ТК.
Поэтому если ваш наниматель не ликвидируется как субъект хозяйствования или не прекращает деятельность как ИП, то он не имеет права вас уволить.
Если же наниматель, являющийся юридическим лицом, пр...