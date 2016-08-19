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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Временная замена

19.08.2016

За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника должна быть установлена доплата в размере, согласованном между работником и нанимателем, напоминает Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В соответствии со ст. 67 ТК работнику, выполняющему наряду со своей основной работой дополнительно обязанности временно отсутствующего работника, нанимателем производится доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

В организациях, не относящихся к бюджетным, размер доплаты устанавливается нанимателем по соглашению с работником с учетом характера и сложности поручаемой дополнительной работы, объема дополнительных обязанностей, степени загруженности по основной работе. При этом минимальный или максимальный размеры доплаты законодательством не установлены.

В бюджетных организациях размер доплаты определяется по решению руководителя организации в зависимос...

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