Временная замена

За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника должна быть установлена доплата в размере, согласованном между работником и нанимателем, напоминает Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В соответствии со ст. 67 ТК работнику, выполняющему наряду со своей основной работой дополнительно обязанности временно отсутствующего работника, нанимателем производится доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

В организациях, не относящихся к бюджетным, размер доплаты устанавливается нанимателем по соглашению с работником с учетом характера и сложности поручаемой дополнительной работы, объема дополнительных обязанностей, степени загруженности по основной работе. При этом минимальный или максимальный размеры доплаты законодательством не установлены.

В бюджетных организациях размер доплаты определяется по решению руководителя организации в зависимос...