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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

В трудовой книжке указана другая должность

09.06.2017

В контракте указана одна должность, а в трудовой книжке – другая.

Чем это грозит нанимателю?

Прием на работу осуществляется на должности, предусмотренные штатным расписанием организации. Наименование должности должно соответствовать штатному расписанию.

Должность, на которую работник принят на работу, указывается в трудовом договоре (контракте). На основании трудового договора наниматель издает приказ о приеме на работу (ст. 26 Трудового Кодекса). Соответственно, в приказе также указывается должность, предусмотренная трудовым договором.

Запись о приеме на работу вносится в трудовую книжку на основании приказа о приеме на работу. Вносимая запись должна соответствовать формулировке приказа (п. 26 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и со...

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