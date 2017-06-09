В трудовой книжке указана другая должность

В контракте указана одна должность, а в трудовой книжке – другая.

Прием на работу осуществляется на должности, предусмотренные штатным расписанием организации. Наименование должности должно соответствовать штатному расписанию.

Должность, на которую работник принят на работу, указывается в трудовом договоре (контракте). На основании трудового договора наниматель издает приказ о приеме на работу (ст. 26 Трудового Кодекса). Соответственно, в приказе также указывается должность, предусмотренная трудовым договором.

Запись о приеме на работу вносится в трудовую книжку на основании приказа о приеме на работу. Вносимая запись должна соответствовать формулировке приказа (п. 26 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и со...