В регионах меньше бедных, в столице – богатых

Доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в Беларуси во II квартале т.г. составила 5,9%, сообщает Белстат. Это на 0,4 п.п. больше, чем во II квартале прошлого года, и на 0,1 п.п. меньше, чем в январе–марте 2017 г.

В целом по республике уровень малообеспеченности домашних хозяйств вырос с 3,9% во II квартале 2016 г. до 4,2% в апреле–июне т.г. При этом среди домашних хозяйств, состоящих из 1 человека, доля малообеспеченных выросла за год с 1,5 до 1,8%, домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет – с 8,2 до 8,6%. Удельный вес малообеспеченных домохозяйств в Брест­ской области вырос с 5,4 до 5,7%, Витебской – с 4,4 до 4,9%, Гродненской – с 2,9 до 3,3%, Минской – с 3,8 до 4%, в Могилевской – с 4,9 до 5,1%, в Гомельской он остался на уровне 5,8%. В Минске доля малообеспеченных домохозяйств меньше всех, хотя и выросла за год с 0,9 до 1,2%. При этом по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель во всех регионах снизился на 0,1–0,2 п.п.

Распределение домашних хозяйств по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов пред­ставлено на диаграмме.

Заметим, что по сравнению с предыдущим кварталом доля домохозяйств, имеющих наибольшие среднедушевые располагаемые ресурсы (свыше 600 BYN), в целом по республике выросла с 13,6 до 16,4%, наименьшие (менее 150) – сократилась с 2,8 до 1,7%, а доля имеющих этот показатель менее 500 BYN снизилась с 77,7 до 73,6%. В столице доля домохозяйств с ресурсом свыше 600 BYN достигла 34,4%, а менее 150 BYN вообще исчезла. В регионах бедные все еще имеются, «богатых» в разы меньше, чем в столице. Так, в Брестской области удельный вес домохозяйств с ресурсами менее 150 BYN составляет 1,8%, свыше 600 BYN – 12,3%, в Витебской области – 1,7% и 10,6% соответственно, в Гомельской – 3 и 11,8%, Гродненской – 1,4 и 12,9%, Минской – 1,2 и 13,9%, Могилевской – 3,4% и 11,8%.

В то же время удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в целом по республике за год вырос с 5,4 до 5,9%, в т.ч. в Минске – с 1,2 до 1,5%, в Брестской области – с 7,9 до 8,4%, Витебской – с 6,5 до 7%, в Гомельской – с 7,7 до 8%, Гродненской – с 4,3 до 4,8%, Минской – с 5 до 5,3%, в Могилевской – сократился с 7,6 до 7,5%. Таким образом, материального расслоения между столицей и регионами избежать не удалось. Впрочем, тяжесть ин­фляции белорусские «богатые» и «бедные» ощущают почти одинаково. Так, индекс потребительских цен по республике для 10% наименее обеспеченных домохозяйств в июне т.г. по отношению к маю составил 100,9%, к декабрю 2016 г. – 103,6%, а для 10% наиболее обеспеченных домашних хозяйств – 100,8% и 102,7% соответственно.

По данным выборочного об­следования, в Беларуси в I полугодии т.г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1014,1 BYN в месяц, в т.ч. в городах и поселках городского типа – 1085,8 BYN, в сельских населенных пунк­тах – 825,3 BYN. Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 953,7 BYN в месяц, из которых 724,7 BYN (76%) приходится на потребительские расходы. В част­ности, в апреле–июне т.г. на питание уходит 42,2% потребительских расходов (во II квартале 2016 г. – 42%), на алкогольные напитки, табачные изделия расходы сократились за год с 3,4 до 3,1%, на непродовольственные товары – с 30,6 до 29,9%, причем расходы на одеж­ду и обувь снизились с 7,1 до 7%, на предметы личного пользования выросли с 2,3 до 2,5%, на предметы домашнего обихода и бытовую технику остались на уровне 4%. В то же время расходы на оплату услуг выросли с 24 до 24,8%, в основном за счет жилищно-коммунальных ус­луг, доля которых выросла с 6,8 до 7,1%, услуг общественного тран­спорта – с 2,3 до 2,5%, услуг связи – с 4,6 до 5%.

Потребление основных продуктов питания в расчете на члена домашнего хозяйства во II ква­р­тале т.г. по сравнению с апрелем–­июнем 2016 г. почти не изменилось (рис. 2). Таким образом, несмотря на снижение реальных доходов, особых изменений в меню белорусов статистика по-прежнему не наблюдает. При этом бремя ин­фляции богатые и бедные ощущают по-разному. Так, ин­декс потребительских цен по республике для 10% наименее обеспеченных домашних хозяйств в апреле т.г. к декабрю 2016 г. составил 102,4%, а для 10% наиболее обеспеченных – 101,7%.

В то же время, по данным бюллетеня «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», домохозяйства неплохо обеспечены товарами длительного пользования (рис. 3).

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ