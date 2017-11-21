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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Уволить ординатора

21.11.2017

Сотрудник поступил в ординатуру на очное обучение на бюджетное место. Совмещать работу и учебу он не сможет. Ему предложили уволиться по собственному желанию в связи с зачислением на обучение. Но он не реагирует. Оформить его по срочному договору или совместительству не разрешает руководитель, нам нужен «полноценный» работник.

Как уволить сотрудника?

Пунктом 18 Инструкции о порядке организации и прохождения подготовки в клинической ординатуре, распределения клинических ординаторов, утв. постановлением Минздрава от 6.01.2009 № 2, предусмотрено, что приказ руководителя учреждения образования (организации) о зачислении на прохождение подготовки в клинической ординатуре на очную форму подготовки служит основанием для подачи работником заявления об увольнении с прежнего места работы.

При этом увольнение производится только по основаниям, предусмотренным законодательством.

Такого основания увольнения, как поступление в клиническую ординатуру на очную форму подготовки, законодательство не содержит.

В связи с этим в соответствии с...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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