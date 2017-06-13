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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Установка СКНО в кассовые аппараты и реестр

13.06.2017

Торговая организация собирается начать процесс установки в кассовые аппараты средства контроля налоговых органов (СКНО). Какова стоимость установки и подключения СКНО? Надо ли будет организации менять кассовые аппараты, подключенные к системе контроля, если срок нахождения моделей этих кассовых аппаратов в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – реестр), истекает?

В соответствии с договором, заключаемым между РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) и субъектом хозяйствования, использующим кассовое оборудование, за СКНО вносится залоговая стоимость. При снятии СКНО залоговая стоимость возвращается субъекту хозяйствования. В главном управлении контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС считают, что такой механизм является наиболее приемлемым для субъектов хозяйствования, поскольку не влечет для них затрат, связанных с приобретением СКНО, и обеспечивает гарантированный возврат денежных средств, внесенных в виде залоговой стоимости, при прекращении использования касс...

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