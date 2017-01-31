Условия труда и охрана труда в строительной организации

Выполнение строительно-монтажных работ предполагает возможность воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов. При выполнении строительства или капитального ремонта здания важным является качественное выполнение работ в установленный заказчиком срок. Но при этом необходимо соблюдать условия труда работников, установленные трудовым законодательством и законодательством об охране труда.

В 2014 г. из ТК исключили ст. 316, которая устанавливала особенности регулирования условий труда работников строительно-монтажных организаций. Она также определяла особенности установления работникам таких организаций суммированного учета рабочего времени. Но изменение в ТК не повлияло на право нанимателя ввести для работников строительных организаций суммированный учет рабочего времени при соблюдении условий, установленных ст. 126 ТК.

Заключение трудового договора

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