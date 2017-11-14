Вопрос-ответ
Трудовые договоры устарели
Пришла на новую работу в компанию и первым делом провела кадровый аудит. Самый важный момент – трудовые договоры старого образца, которые просто некорректны ни по форме, ни по содержанию. Я бы очень хотела старые договоры выбросить и переподписать с сотрудниками новую форму (конечно, с фактической даты приема их на работу).
Как мне провести эту процедуру?
В соответствии со ст. 19 ТК содержание и условия трудового договора определяются соглашением сторон с соблюдением требований, предусмотренных ТК.
Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:
1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;
3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией). Наименование професси...
Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист