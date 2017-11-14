Трудовые договоры устарели

Пришла на новую работу в компанию и первым делом провела кадровый аудит. Самый важный момент – трудовые договоры старого образца, которые просто некорректны ни по форме, ни по содержанию. Я бы очень хотела старые договоры выбросить и переподписать с сотрудниками новую форму (конечно, с фактической даты приема их на работу).