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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Трудовые договоры устарели

14.11.2017

Пришла на новую работу в компанию и первым делом провела кадровый аудит. Самый важный момент – трудовые договоры старого образца, которые просто некорректны ни по форме, ни по содержанию. Я бы очень хотела старые договоры выбросить и переподписать с сотрудниками новую форму (конечно, с фактической даты приема их на работу).

Как мне провести эту процедуру?

В соответствии со ст. 19 ТК содержание и условия трудового договора определяются соглашением сторон с соблюдением требований, предусмотренных ТК.

Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:

1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;

2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;

3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией). Наименование професси...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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