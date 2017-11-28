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№89 (2096) от 28.11.2017

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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Трудовой отпуск перед декретным

28.11.2017

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком, беременна вторым. Чтобы увеличить размер пособия, работница хочет выйти на работу с 1.11.2017 г. и оформить с этого же дня трудовой отпуск авансом, поскольку рабочий год у нее с 7.05.2018 г. После отпуска, не приступая к работе, она планирует уйти на больничный, а потом – в социальный отпуск по уходу за вторым ребенком.

Может ли наниматель предоставить работнице трудовой отпуск авансом?

Трудовой отпуск предоставляется за работу в течение рабочего года (ежегодно) с сохранением прежней работы и среднего заработка (ч. 2 ст. 153 ТК).

Трудовые отпуска за второй и последующие рабочие годы предоставляются в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления трудовых отпусков (ст. 167 ТК).

Под рабочим годом, за который предоставляется трудовой отпуск, понимается промежуток времени, равный по продолжительности календарному году, но исчисляемый для каждого работника со дня приема на работу (ст. 163 ТК).

Следовательно, право на трудовой отпуск у работника возникает в течение ра...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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