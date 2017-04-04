Вопрос-ответ
Только при наличии вины
Между банком (залогодержателем) и кредитополучателем (залогодателем) заключен кредитный договор. Обязательства кредитополучателя по кредитному договору обеспечены договором залога движимого имущества.
В связи с несвоевременным возвратом кредита банк начислил кредитополучателю проценты за пользование чужими денежными средствами.
Вправе ли кредитополучатель не платить указанные проценты либо требовать их уменьшения, ссылаясь на вину или просрочку кредитора (банка) и мотивируя тем, что банк не предоставил по просьбе кредитополучателя согласие на предоставление заложенного имущества в аренду третьему лицу (арендатору), доходы от которой могли быть направлены на своевременное погашение кредита?
В соответствии со ст. 137 Банковского кодекса (далее – БК) банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) по кредитному договору обязуются предоставить денежные средст...