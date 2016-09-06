Тернистый путь к смягчению

Темпы роста кредитования в Беларуси в июле несколько оживились. Некоторую активность по сравнению с предыдущими месяцами проявили частные компании, которые пытаются закрыть свои кассовые разрывы, тогда как госпредприятия, по-видимому, ждут спасительных решений от правительства. Население тем временем успевает только рассчитываться по прежним долгам и привыкать к новым ставкам депозитов.

Активы банковской системы за июль увеличились на скромные 0,8% (0,5 млрд. BYN), до 64,7 млрд. BYN (здесь и далее – суммы после деноминации). При этом рублевая часть активов выросла на 1,7%, до 23,7 млрд. BYN (на 0,7% меньше, чем на начало года), а валютная – выросла на 0,2%, до 20,5 млрд. USD, что на 4,6% больше, чем на 1 января т.г.

Темпы роста межбанковского кредитования после июньского скачка ушли в минус: объем рублевых кредитов за месяц сократился сразу на 37,8% (после скачка в июне на 122,9%), а валютных – вырос всего на 7,1% в рублевом эквиваленте и на 7,6% – в долларовом.

Кредитование секторов экономики в июле сократилось на почти незаметные 0,02%, до 38,7 млрд. BYN, а в долларовом эквиваленте выросло почти на 0,1 млрд. USD до 19,4 млрд. USD. С начала года объем выданных кредитов вырос на 2,5%, а кредитный портфель банков – на 2,9%, до 424,3 трлн. Br (21,2 млрд. USD). При этом в июне он вырос на 2,5%.

Всего с начала года объем предоставленных банками рублевых ресурсов вырос на 1,4%, до 16,9 трлн. Br (8,5 млрд. USD), а валютных – на 2,8%, до эквивалента 25,2 млрд. BYN (12,6 млрд. USD). При этом в июле отмечено снижение рублевых заимствований на 1,2%, а валютных – на 0,3%.

В том числе на 1 августа частным предприятиям были предоставлены кредиты на сумму 13,5 млрд. BYN (на 2,3% больше, чем на начало года, и на 0,7% больше, чем за июнь), госпредприятиям – 17,5 млрд. BYN (рост на 2,7% с начала года и –0,3% в июле), небанковским финансовым организациям – 1 млрд. BYN (рост на 36,2% и –0,3% в июле), населению – 6,8 млрд. BYN (на 1% меньше, чем на 1 января т.г., при снижении на 0,9% в июле).

Кредитный портфель бан­ков с начала года увеличился на 2,2%, до 42,2 млрд. BYN (21,1 млрд. USD на 1 августа), при этом в июле зафиксировано снижение на 0,7%. При этом требования к экономике на 1 августа составили в эквиваленте 39,9 млрд. BYN, увеличившись с начала года на 2,7%, при снижении в июле на 0,04%. В частности, требования к юрлицам выросли за 7 месяцев на 2,6%, до 31 млрд. BYN, в т.ч. на 0,2% в июле, прервав 3-месячный спад.

При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли в июле на 3%, до 3,9 млрд. BYN, что всего на 3,6% больше, чем на начало года, а в валюте – на 1,8%, до 9,6 млрд. BYN (+1,8% с начала года), или в долларовом эквиваленте – 4,8 млрд. USD, на 270 млн. меньше, чем месяцем ранее.

У государственных предприятий объем кредитной задолженности в рублях уменьшился с начала года на 2,8%, до 5,4 млрд. BYN (в июле наблюдался рост на 1,4%), а в валюте вырос на 5,5% (–1% в июле) в рублевом эквиваленте – до 12 млрд. BYN, и снизились на 95 млн. USD в валютном до 6 млрд. USD.

Требования банков к физлицам за 7 месяцев сократились на 1%, до 6,8 млрд. BYN, в т.ч. уменьшившись на 0,9% за июль. При этом остаток задолженности по валютным кредитам сократился на 16,3% с начала года, до 0,08 млрд. BYN в рублевом эквиваленте.

Основную долю в кредитном портфеле физлиц составляет задолженность по кредитам на финансирование недвижимости (77,3%). Но она с начала года увеличилась на минимальные 0,8%, до 5,3 млрд. BYN. Таким образом, возможности для потребительского кредитования остаются в текущем году минимальными, что существенно отражается на состоянии розничного товарооборота.

В общем объеме доля кратко­срочных кредитов за июль выросла на 0,5 п.п. до 27,5%, а долгосрочных, соответственно, сократилась до 72,5%. В структуре заемщиков на долю гос­предприятий приходится 45,1% кредитов, частных компаний – 34,9%, небанковских финансовых организаций – 2,5%, физлиц – 17,5%.

Проблемные долги

Доля проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле на 1 августа достигла 3,86%, увеличившись на 0,1 п.п. Это стало минимальным темпом прироста в текущем году. Но в целом общая сумма проблемных кредитов увеличилась с начала года на 87%, до 1,6 млрд. BYN (815 млн. USD). При этом в июле сумма проблемных кредитов повысилась на 2,6%.

Доля пролонгированной задолженности в общем объеме проблемной задолженности сократилась за 7 месяцев т.г. с 58,2% до 53,2%, а просроченной – выросла с 41,8% до 46,8%.

Так, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 августа составили 0,6 млрд. BYN, увеличившись в 2,8 раза за год, в т.ч. в июле на 6,5%, а в валюте – 484 млн. USD, увеличившись за год на 80% (в эквиваленте), причем в июле – на 0,6%, что весьма умеренно по сравнению с июньскими 8,4%.

У физлиц проблемная задолженность в рублях за год уменьшилась на 12,9%, в т.ч. на 10,5% в июле, до 0,04 млрд. BYN, а валютная – на 11,2%, до 7,9 млн. USD, хотя ее рублевый эквивалент увеличился за это время на 16,2%. В целом проблемные кредиты физлиц составили 0,05 млрд. BYN в эквиваленте, что на 5,7% меньше, чем на 1 января т.г., и на 8,3% ниже, чем в июне. С начала года проблемная задолженность физлиц увеличилась на 3,6%, или на 1,8 млн. BYN.

Покорение ставок

В июле ставки кредитного рынка продолжили плавное снижение. Так, рублевые ставки, как и в предыдущем месяце, сократились еще на 10% значения, а валютные – до 7% (см. таблицу). Рублевые кредиты для физлиц подешевели на 6% и стали бы немного доступнее, если бы население было в состоянии их обслуживать при нынешнем уровне заработков.

Скорость снижения выдерживается практически по всем видам кредитов. При сохранении таких темпов смягчения монетарной политики ставки по новым кредитам в августе могут «пробить» отметку в 20% годовых. Но одновременно продолжается уменьшение ставок по рублевым депозитам.

Ставки кредитного рынка и спрэды доходности по кредитам представлены в таблице.

Средние ставки, % годовых 01.08.15 01.07.16 01.08.16 Изменение за месяц за год Юридические лица Краткосрочные рублевые 35,2 26,1 23,3 -2,8 -11,9 Долгосрочные рублевые 26,4 24,7 22,1 -2,6 -4,3 Краткосрочные валютные 9,4 8,8 8,2 -0,6 -1,2 Долгосрочные валютные 10,7 8,7 8,8 0,1 -1,9 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 13,9 14,1 12,5 -1,6 -1,4 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам 0,1 9,1 7,7 -1,4 7,6 Спрэд по краткосрочным валютным кредитам 4,7 4 5,6 1,6 0,9 Спрэд по долгосрочным валютным кредитам 4,5 3,9 4,7 0,8 0,2 Физические лица Краткосрочные рублевые физлиц 28 25,6 24,1 -1,5 -3,9 Долгосрочные рублевые физлиц 24,9 22,6 21,2 -1,4 -3,7 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 3,6 7,2 6,7 -0,5 3,1 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам -3,8 0,6 2,2 1,6 6 Средневзвешенный спрэд 3,16 5,02 5,6 0,58 2,44

Повышенный уровень кредитных ставок при более быстром уменьшении ставок на рынке депозитов продолжает поддерживать средневзвешенный спрэд доходности кредитов, что под­тверждается графиком. Впрочем, из-за ухудшения финансового состояния клиентов данный тренд весьма неустойчив. Поэтому рост процентной прибыли банков, с одной стороны, неразрывно связан с ростом убытков от дорезервирования из-за изменения групп риска задолженности клиентов. С другой стороны, средний спрэд доходности поддерживают, в основном, валютные кредиты, ставки по которым уменьшаются значительно медленнее, чем по депозитам, доходность которых почти достигла «смешного» уровня развитых стран. Игра на понижение депозитных ставок также близится к завершению, поскольку их уровень по рублевым отзывным депозитам на длительные сроки вплотную приблизился к среднегодовому уровню инфляции, что, соответственно, будет препятствовать дальнейшему приросту маржи. Но проверить верность подобных заключений нам удастся только через месяц.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН