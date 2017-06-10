Таможенная пошлина на калийные удобрения снижается

Такое решение введено Указом от 6.06.2017 № 202 задним числом – с 1 апреля т.г. и будет действовать по 31 декабря 2017 г. Напомним, Указом от 5.09.2013 № 400 ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения определена в размере 55 EUR за тонну. Однако на IV квартал Указом от 25.10.2016 № 392 ставка была снижена до 45 EUR.

Теперь пошлины пришлось снижать еще больше. Несмотря на заверения о восстановлении калийного рынка и «пройденном дне», ситуация там по-прежнему остается неустойчивой. В середине 2016 г. Белорусская калийная компания подписала соглашения на поставку удобрений с Индией и Китаем. Это способствовало росту физических и стоимостных объемов экспорта калия.

Между тем в аналитических обозрениях Нацбанка отмечалось, что цены калийных удобрений на мировом рынке снижаются 7-й квартал подряд. В IV квартале 2016 г. по сравнению с предыдущим кварталом они снизились на 0,8%, в I квартале 2017 г. по сравнению с октябрем–декабрем 2016 г. – еще на 0,3% и на 25,7% к I кварталу 2016 г. При этом на калийном рынке продолжает наблюдаться избыточное предложение, сохранение которого ожидается в будущем на фоне планируемого расширения производственных мощностей в странах – основных экспортерах калийных удобрений. В то же время, по данным Белстата, в I квартале т.г. наша страна экспортировала 1 581,1 тыс. т калийных удобрений (в пересчете на К2О), что на 58,8% больше, чем в январе–марте 2016 г. Однако средняя цена при этом составила 336 USD за тонну – на 18,5% меньше, чем годом ранее.

По оценкам Нацбанка, цена на экспортируемые Беларусью калийные удобрения в I квартале т.г. по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 0,4%. В итоге объем поставок достиг 531,4 млн. USD – на 29,5% или 121 млн. USD больше, чем в январе–марте 2016 г. По-видимому, без снижения вывозных пошлин, закрепить эти достижения было бы затруднительно.

Между тем республиканский бюджет на текущий год сверстан, исходя из ставки пошлины 55 EUR. Так что теперь Совмину придется учесть выпадающие доходы при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ