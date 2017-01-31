Своя земля ближе к плану

Госкомимущество подготовило изменения в Указ от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». Об этом рассказала начальник управления землеустройства ГКИ Марина Астапенко на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik.

В проекте указа урегулированы отношения, защищающие права граждан при изъятии у них земельных участков для государственных нужд. Так, предусмотрена норма, позволяющая землепользователям использовать земельные участки и расположенные на них объекты до принятия решений о предстоящем изъятии, заниматься их реконструкцией, ремонтом, достройкой. «Города развиваются на основании генеральных планов, реализация которых предусмотрена на долгую перспективу, и это норма позволяет гражданам немножко улучшить свои условия проживания», – пояснила М. Астапенко.

При этом в проекте указа будет также оговорено, за сколько времени до изъятия участка гражданину потребуется получать решение местных органов власти на ремонт и реконструкцию строений. «Если гражданин затевает такие работы сейчас, а снос и изъятие участков запланированы в 2018–2019 годах, то исполком вряд ли даст разрешение», – предупредила представитель Госкомимущества.

Также в проекте указа предполагается установить конкретный период возмещения убытков лицу, у которого изымается земельный участок, а также срок, в течение которого исполком может принять решение об отказе в предоставлении земельного участка, – в течение 10 рабочих дней. Предусматривается усиление контроля со стороны местных исполкомов за принятые решения и прописана дисциплинарная ответственность председателя исполкома за исполнение таких решений.

Передача землеустроительных материалов будет осуществляться путем электронного обмена между организациями по землеустройству, органами, занимающимися госрегистрацией недвижимого имущества прав и сделок с ним, и местными исполнительными комитетами.

В перспективе землепользователи смогут сверять свои права на участки с планами развития городов. В Беларуси с 2013 года работает портал земельно-информационной системы Республики Беларусь (gismap.by), напомнил главный инженер РУП «Белгипрозем» Николай Бобер. На этом ресурсе можно найти информацию об изъятии земельных участков. Процедура проходит в несколько этапов: сначала принимается решение об изъятии, потом оно производится, затем устанавливаются границы земельных участков. Информация об изъятии участка становится доступной тогда, когда решение уже принято, хотя до фактического изъятия еще может пройти некоторое, иногда довольно длительное время.

«Мы ведем работу, чтобы разрабатываемые генпланы были доступны инвесторам и гражданам, – объяснил Н. Бобер. – Вопрос уже отработан на примере Дзержинска, но нужны еще некоторые административные процедуры, чтобы эти данные стали доступны всем».

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА