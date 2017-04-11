Суточные в командировке и налог на прибыль

Сотрудник организации командирован за границу для участия в семинаре. Принимающая сторона оплачивает двухразовое питание непосредственно в период (дни) проведения мероприятия, а также одноразовое питание в день приезда (ужин) и день отъезда (завтрак). Сотрудник убыл из места командирования ранним утром и оплаченным завтраком не воспользовался.

Может ли наниматель в данной ситуации возместить суточные в день отъезда полностью с отнесением суммы оплаты на затраты, участвующие при налогообложении прибыли?

На основании норм трудового и налогового законодательства суточные полной оплате не подлежат, а относятся на «налоговые затраты» в пределах размеров, установленных законодательством.

Согласно ч. 4 п. 25 Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (далее – постановление № 115), в случаях, если работники, направленные в командировки, не обеспечиваются питанием, суточные выплачиваются в полном объеме,...