Ставка рефинансирования снова снижается

С 19 июля ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 12% годовых. Соответствующее решение принято по итогам ежеквартального заседания правления Нацбанка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике.

Одновременно ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 15 до 14% годовых.

Это будет уже шестое снижение ставки рефинансирования в текущем году, который начинался со ставкой 20%. Теперь она снизится до уровня, существовавшего в мае-июле 2010 г. Основанием для такого решения является, прежде всего, сохранение низкой инфляции. Ожидается, что в июне т.г. в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне ожидается на уровне около 5,3% в годовом выражении.

Закреплению данных тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка, считают в Нацбанке.

В частности, в июне т.г. прирост средней широкой денежной массы по-прежнему составит около 5% в годовом выражении. Чистое предложение иностранной валюты, сохраняющееся на внутреннем валютном рынке, положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса белорусского рубля. Добавим, что снижение ставки рефинансирования повлечет очередной виток падения ставок и доходности депозитов в сочетании с некоторым снижением стоимости кредитов.

На этом фоне продолжается замедление инфляционных ожиданий. Это, как надеются в Нацбанке, благоприятно скажется на интенсивности роста цен в ближайшие месяцы. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков.

Некоторые аналитики (особенно те, кто еще год назад громче всех кричал о чрезмерно жесткой кредитно-денежной политике Нацбанка) уверяют, что столь интенсивное снижение ставок повлечет бурное накачивание экономики дешевыми деньгами. Это, в свою очередь, приведет к росту инфляции и девальвации национальной валюты. Такой вариант не исключен, хотя пока реальный сектор экономики не избалован избытком ликвидности (в отличие от банков). Например, по данным Нацбанка, коэффициент закредитованности белорусских предприятий снизился с 319,6% на 1 января т.г. до 306,6% на 1 апреля, а коэффициент общей закредитованности – с 691,2 до 673%. При этом на 1 мая т.г., по данным Белстата, задолженность по кредитам и займам по сравнению с началом года выросла всего на 1,5%, причем практически весь рост пришелся на апрель. Таким образом, доступность кредитов по-прежнему затруднена из-за недостатка обеспечения и слабых финансовых показателей ряда компаний.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН