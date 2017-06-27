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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Промышленность
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Санация затянулась. Витебскому комбинату шелковых тканей нужно еще полтора года

27.06.2017

Совмин разрешил продлить до 23 июня 2022 г. срок санации ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Такое решение принято постановлением от 21.06.2017 № 465 по ходатайству концерна «Беллегпром».

Таким образом, власти все еще надеются спасти одно из старейших ткацких предприятий Беларуси. Витебский комбинат шелковых тканей был создан в середине 1950-х годов и преобразован в ОАО в 2000 г. Предприятие производит под­кладочные, кор­сетные, плащевые, одежные и технические ткани.

Производство по делу о банкротстве комбината возбуждено экономическим судом в феврале 2015 г. по инициативе самого ОАО, долги которого превысили 27 млрд. Br (до деноминации).

В декабре того же года экономический суд Витебской области принял решение о признании ОАО экономически несостоятельным и проведении в его отношении процедуры санации сроком 18 месяцев. Предполагалось проведение частичной реструктуризации и технического перевооружения предприятия, продажи неиспользуемых оборудования и недвижимости. Эти меры должны были позволить повысить производительность труда и объемы производства продукции, снизить ее себестоимость, освоить выпуск новых образцов изделий. Назначенная судом независимая экспертиза подтвердила обоснованность плана санации, воз­можность восстановления платежеспособности ОАО и погашения его долгов. Однако  срок санации истек 22 июня 2017 г., а проблемы общества все еще не решены.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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