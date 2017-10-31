Ремонт автомобилей и единый налог

Инспекция МНС по г. Минску напоминает организациям, занимающимся ремонтом автомобилей, о необходимости применения единого налога на вмененный доход (далее – единый налог).

Организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и (или) их компонентов (далее – услуги по обслуживанию и ремонту), списочная численность работников которой составляет не более 15 человек, являются плательщиками единого налога и обязаны начать его применение с 1-го числа месяца, в котором осуществляется такая деятельность и за который списочная численность работников организации составляет не более 15 человек.

Налоговой базой единого налога признается сумма вмененного дохода и превышения выручки от реализации услуг по обслуживанию и ремонту над вмененным доходом. Вмененный доход рассчитывается как произведение базовой доходности на одного работника в месяц и средней численности работников организации за отчетный месяц.

Применительно к 2017 г. базовая доходность на 1 работника в месяц составляет 3839,70 BYN.

Сумма единого налога на вмененный доход исчисляется как произведение налоговой базы и ставки единого налога, которая составляет 5%.

Налоговым периодом при­знается календарный месяц.

Налоговая декларация (расчет) по единому налогу представляется плательщиками в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, а уплата производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что организации, оказывающие услуги по тонировке пленкой автомобильных стекол, по полировке автомобилей и их антикоррозийной защите, услуги по нанесению защитной пленки (антигравийная защита автомобилей), также признаются плательщиками единого налога.

Пресс-центр инспекции МНС по г. Минску

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.11.2017