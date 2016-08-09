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22 декабря 2016 года

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Консультации

Расчеты рублевой дебетовой карточкой при загранкомандировках: налоговый и бухгалтерский учет

09.08.2016

У бухгалтерских служб организаций порой возникают вопросы, связанные с налоговым и бухгалтерским учетом при командировках работников за границу, выдаче им аванса и расчетах за рубежом дебетовой рублевой карточкой.

Для правильного расчета командировочных расходов следует руководствоваться Инструкцией о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (далее – Инструкция № 115). При направлении работника в служебную командировку нанимателем издается приказ, в соответствии с которым осуществляются расчет и выплата денежных средств на командировку. Пунктом 8 Инструкции № 115 предусмотрено, что наниматель обязан выдать командированному работнику аванс в иностранной валюте и (или) белорусских рублях до выезда в командировку и возместить ему следующие расходы: по проезду к месту служебной командировки...

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