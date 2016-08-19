Работа на высоте

Работники строительной организации работают в люльках и подъемниках. Считается ли это работой на высоте?

Да, считается.

Правилами охраны труда при работе на высоте, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.04.2001 № 52 (далее – Правила), определен единый порядок организации и проведения работ на высоте и верхолазных работ. Действие Правил распространяется на работников, выполняющих работы на высоте, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ. Кроме того, работы на высоте – это работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более (п. 1 Правил).

Следовательно, к работам на высоте необходимо отнести малярные и штукатурные работы из люльки автовышки, мобильной рабочей платформы, строительного подъемника (электролюл...