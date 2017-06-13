Путевки и подоходный налог в 2017 году

В период отпусков и школьных каникул организации могут предоставлять работникам или членам их семей путевки в санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря или туристические, а также полностью либо частично компенсируют им стоимость самостоятельно приобретенных путевок. От того, какие путевки и как приобретаются (непосредственно организацией или работникам компенсируется стоимость путевок), будут зависеть особенности их обложения подоходным налогом.

Рассмотрим на конкретных примерах порядок исчисления и уплаты подоходного налога в 2017 г. с доходов, получаемых в виде оплаты организациями и индивидуальными предпринимателями стоимости путевок.

В соответствии с п. 1 ст. 156 НК при определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. При этом согласно подп. 2.1 и 2.2 п. 2 ст. 157 НК к доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за него организациями или физическими лицами товаров (работ, услуг), иного имущества или имущественных прав, в т.ч. жилищно-коммунальных услуг, питания, отдыха,...