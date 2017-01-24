Путешествие за работой

Переселение было произведено в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной про­граммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы. За пятилетку в рамках подпрограммы планируется помочь переселению свыше 700 семей безработных, в т.ч. в 2016 г. – 130, в 2017-м – 136, в 2018-м – 142, в 2019-м – 150, в 2020-м – 156.

Таким образом, годовое задание по переселению в прошлом году выполнено на 116,2%, в т.ч. в Витебской об­ласти – на 180%, в Брестской – 160%, в Гомельской – 126,3%, в Гродненской и Минской – 100%, а в Могилевской – 60%. При этом в рамках подпрограммы сменил место жительства всего один минчанин.

Переселяются семьи безработных преимущественно в сельскую местность, в основном в пределах одной области. Больше других заинтересованы в переезде семьи с несовершеннолетними детьми. В составе переселенных семей преобладают люди в трудоспособном возрасте.

Напомним, что переселение семей безработных осуществляется только с их согласия. Безработному, заключившему договор о переселении, вы­плачивается пособие в размере 7 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ с 1.11.2016 г. по 1.01.2017 г. составлял 174,52 BYN). При переселении безработного, в составе семьи которого несколько безработных, 7 БПМ выплачивается каждому из них при условии заключения с ними договора и предоставлении гарантирован­ного рабочего места. Дополнительно безработным вы­плачивается по 2 БПМ при переселении из городов в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, в города-спутники, а также возмещаются все расходы на переезд.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ