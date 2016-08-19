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26 августа 2016 года

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Консультации

Проверка знаний по охране труда у россиян

19.08.2016

Могут ли работники строительной организации – резидента РФ пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в Минске для получения строительной сертификации? Фирма не имеет УНП и не зарегистрирована в РБ. Мы считаем, что это возможно, т.к. законодательства двух государств схожи.

Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция № 175), предусмотрено, что обучение, стажировка, инструктажи и проверка знаний по вопросам охраны труда проводятся для работающих.

Согласно ст. 1 Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» работающими являются физические лица, работающие по трудовым договорам (работники), физические лица, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг) и создание объектов интеллектуальной собственности, а также на основе членства (участия) в организациях...

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