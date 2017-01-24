Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9350 руб.

2.0786 руб.

Р (100)

3.2514 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

«Прошлый» НДС можно взять к вычету

24.01.2017

Организация до 2016 г. применяла общеустановленный порядок налогообложения. С 1.01.2016 г. она перешла на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. В 2015 г. в бюджете остался НДС, который по итогам работы за 2015 г. организация могла бы принять к вычету (возврату). Однако организация применяла УСН без уплаты НДС, поэтому взять в зачет эти суммы НДС она не могла. Поскольку организация является поставщиком импортных товаров, она уплачивает НДС при ввозе товаров в РБ. В 2017 г. организация переходит на УСН с уплатой НДС. Может ли она принять к вычету (возврату) НДС?

По данному вопросу Главное управление методологии налогообложения организаций МНС сообщает следующее.

Согласно сведениям, содержащимся в вопросе, организация с 1.01.2016 г. применяет УСН без уплаты НДС. На момент перехода с общей системы налогообложения на УСН без уплаты НДС у организации остались суммы «входного» НДС, не принятые к вычету.

Эти суммы «входного» НДС организация может принять к вычету в случае перехода с 1.01.2017 г. на УСН с уплатой НДС, поскольку ограничений в их вычете не установлено (данные суммы НДС приходятся на покупки, совершенные в период, когда организация применяла общий порядок налогообложения).

Кроме того, подп. 22.4 п. 22 ст. 107 НК предусмотрено,...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit