«Прошлый» НДС можно взять к вычету

Организация до 2016 г. применяла общеустановленный порядок налогообложения. С 1.01.2016 г. она перешла на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. В 2015 г. в бюджете остался НДС, который по итогам работы за 2015 г. организация могла бы принять к вычету (возврату). Однако организация применяла УСН без уплаты НДС, поэтому взять в зачет эти суммы НДС она не могла. Поскольку организация является поставщиком импортных товаров, она уплачивает НДС при ввозе товаров в РБ. В 2017 г. организация переходит на УСН с уплатой НДС. Может ли она принять к вычету (возврату) НДС?

По данному вопросу Главное управление методологии налогообложения организаций МНС сообщает следующее.

Согласно сведениям, содержащимся в вопросе, организация с 1.01.2016 г. применяет УСН без уплаты НДС. На момент перехода с общей системы налогообложения на УСН без уплаты НДС у организации остались суммы «входного» НДС, не принятые к вычету.

Эти суммы «входного» НДС организация может принять к вычету в случае перехода с 1.01.2017 г. на УСН с уплатой НДС, поскольку ограничений в их вычете не установлено (данные суммы НДС приходятся на покупки, совершенные в период, когда организация применяла общий порядок налогообложения).

Кроме того, подп. 22.4 п. 22 ст. 107 НК предусмотрено,...