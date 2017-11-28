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№89 (2096) от 28.11.2017

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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Присвоение категории бухгалтеру

28.11.2017

В бюджетной организации (учреждение образования) бухгалтер работает с ноября 2014 г. Сотрудница имеет среднее специальное образование (окончила техникум в 2001 г.), специальность по диплому «Экономика и управление предприятием», присвоена квалификация «Экономист».

Имеет ли право наниматель по рекомендации аттестационной комиссии присвоить ей II квалификационную категорию? Могут ли в ЛНПА учреждения по присвоению категорий отражаться исключительные случаи, касающиеся образования сотрудников?

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 10.02.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 159», которое вступило в силу с 1.03.2017 г., внесены изменения в перечень квалификационных требований к должностям главного бух­галтера и бухгалтера, установленных в приложении 1 к постановлению Минтруда от 30.12.1999 № 159 «Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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