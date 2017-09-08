Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9234 руб.

2.3002 руб.

Р (100)

3.3664 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Присвоение категории бухгалтеру

08.09.2017

В организации бухгалтер II категории имеет высшее образование по специальности «Статистика» (факультет учета и статистики БГЭУ). В соответствии с новыми требованиями ЕКСД по должности бухгалтера для присвоения I квалификационной категории необходимо иметь высшее образование по специальностям: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и стаж работы в долж­ности бухгалтера II квалификационной категории не менее 2 лет.

Можно ли присвоить бухгалтеру I квалификационную категорию, если образование по специальности не соответствует перечисленным требованиям? Как в соответствии с законодательством провести аттестацию? Какие документы необходимо подготовить?

Квалификационные требования по каждой должности служащего предусматривают два критерия: уровень образования и требования к стажу работы. Оба критерия принимаются во внимание при приеме работника на работу.

В данном случае вопрос о присвоении I квалификационной категории рассматривается в отношении бухгалтера, который работает в этой должности 10 лет и у которого есть присвоенная в установленном порядке II квалификационная категория.

При присво...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit