Присвоение категории бухгалтеру

В организации бухгалтер II категории имеет высшее образование по специальности «Статистика» (факультет учета и статистики БГЭУ). В соответствии с новыми требованиями ЕКСД по должности бухгалтера для присвоения I квалификационной категории необходимо иметь высшее образование по специальностям: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и стаж работы в долж­ности бухгалтера II квалификационной категории не менее 2 лет.

Можно ли присвоить бухгалтеру I квалификационную категорию, если образование по специальности не соответствует перечисленным требованиям? Как в соответствии с законодательством провести аттестацию? Какие документы необходимо подготовить?

Квалификационные требования по каждой должности служащего предусматривают два критерия: уровень образования и требования к стажу работы. Оба критерия принимаются во внимание при приеме работника на работу.

В данном случае вопрос о присвоении I квалификационной категории рассматривается в отношении бухгалтера, который работает в этой должности 10 лет и у которого есть присвоенная в установленном порядке II квалификационная категория.

При присво...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист