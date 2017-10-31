Присуждение не означает взыскание

Поскольку денежных средств, вырученных от продажи имущества предприятия, которое находится в процедуре банкротства (далее – должник), недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов, управляющий намерен предъявить в суд иск о взыскании с бывшего директора должника задолженности в размере неудовлетворенных требований кредиторов. Одним из кредиторов предъявлен в суд гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба в уголовном процессе к бывшему директору должника.

Необходимо ли управляющему при определении цены предъявляемого иска учитывать сумму удовлетворенного судом гражданского иска?

Статьей 11 Закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) предусмотрено, что если экономическая несостоятельность (банкротство) долж­ника – юридического лица вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или иными лицами, в т.ч. руководителем должника, имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то такие лица при недостаточности имущества должника для ра­счета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответственн...

Автор публикации: Максим ЧЕКАНИН, юрист