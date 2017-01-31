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03 февраля 2017 года

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Консультации

Представляем документы по аттестации рабочих мест

31.01.2017

Уже давно документы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда представляются нанимателями в электронном виде. Порядок такого представления уточнен постановлением Минтруда и соцзащиты от 23.12.2016 № 73, вступившим в силу с 22 января 2017 г. и признавшим утратившим силу действовавшее ранее постановление Минтруда и соцзащиты от 14.01.2014 № 4 «О предоставлении нанимателями документов по аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде».

Как и ранее, речь идет о документах по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация), проведенной организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Совмина от 22.02.2008 № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» (далее – Положение № 253). Такие документы теперь должны представляться нанимателями в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов по месту регистрации нанимателя не просто в электронном виде, а сформированные п...

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