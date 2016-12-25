Предлагают урезать аппетиты или судиться

«Транснефть» сочла обоснованным рост тарифов на транспортировку нефти по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, но только если он будет основан на из собственных расчетах, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

«ПАО «Транснефть» считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8%, а ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег», – сказал он. При этом ранее «Транснефть» получила уведомления от этих компаний о планируемом увеличении тарифов на транзит нефти в 2017 году на 20,5%.

Демин отметил, что в «Транснефти» был проведен анализ представленных материалов и подготовлены предложения по величине тарифов в 2017 году в соответствии с действующей методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, и по итогам рабочих встреч специалистов «Транснефти» с представителями указанных компаний.

«Нами также было направлено каждой из компаний экспертное заключение по вопросу установления ставок тарифов на услуги, включающее позицию ПАО «Транснефти» по данным, использованных в расчетах белорусскими коллегами», – сказал он. Напомним, что новый тариф должен быть установлен с 1 февраля 2017 г.

А чтобы белорусская сторона лучше поняла аргументы российской, в дело была включена «дальнобойная артиллерия» – вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович. В тот же день он заявил журналистам, что урегулирование газового вопроса с нашей страной, возможно, будет происходить в судебном порядке «Дело уже находится в суде, поэтому все возможно», – сказал он, «Я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году, или уже после праздников. Сейчас сложно сказать».

Какой суд и когда может рассматривать «газовое дело», если стороны не договорятся по-хорошему, А. Дворкович не уточнил.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ