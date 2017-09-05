Пределы авторского права

Индивидуальный предприниматель (ИП) осуществлял деятельность по организации тренингов, заключал договоры с авторами программ, в соответствии с которыми ИП передавались авторские права на программы. ИП принял решение о прекращении деятельности.

Сохраняются ли за ним авторские права на программы тренингов как за физическим лицом после прекращения деятельности?

Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу (ст. 982 ГК).

Перечень личных неимущественных прав автора приведен в ст. 15 Закона от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон), среди которых право ав­торства, т.е. право признаваться автором произв...

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист