Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9251 руб.

2.2903 руб.

Р (100)

3.3325 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Пределы авторского права

05.09.2017

Индивидуальный предприниматель (ИП) осуществлял деятельность по организации тренингов, заключал договоры с авторами программ, в соответствии с которыми ИП передавались авторские права на программы. ИП принял решение о прекращении деятельности.

Сохраняются ли за ним авторские права на программы тренингов как за физическим лицом после прекращения деятельности?

Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу (ст. 982 ГК).

Перечень личных неимущественных прав автора приведен в ст. 15 Закона от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон), среди которых право ав­торства, т.е. право признаваться автором произв...

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit