Полугодовой контракт: может ли наниматель меня уволить?

Мне 51 год, работаю в организации 18 лет сторожем, замечаний не имею, являюсь опекуном 9-летнего ребенка, выплачиваю кредит на квартиру по 70 BYN в месяц, платить еще 15 лет. Контракт со мной продлили на полгода.

Имеет ли право руководитель рас­торгнуть со мной контракт через полгода?

Да. Если контракт продлен на срок менее чем полгода законно, наниматель вправе уволить работника.

Под законным продлением имеется в виду, что должно быть письменное согласие работника о продлении конт­ракта на срок менее чем 1 год, а также отсутствие обязанности нанимателя продлить контракт на определенный срок.

Указом Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» предусмотрено, что при продлении контракта его срок определяется:

– с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо м...