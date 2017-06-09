Вопрос-ответ
Полугодовой контракт: может ли наниматель меня уволить?
Мне 51 год, работаю в организации 18 лет сторожем, замечаний не имею, являюсь опекуном 9-летнего ребенка, выплачиваю кредит на квартиру по 70 BYN в месяц, платить еще 15 лет. Контракт со мной продлили на полгода.
Имеет ли право руководитель расторгнуть со мной контракт через полгода?
Да. Если контракт продлен на срок менее чем полгода законно, наниматель вправе уволить работника.
Под законным продлением имеется в виду, что должно быть письменное согласие работника о продлении контракта на срок менее чем 1 год, а также отсутствие обязанности нанимателя продлить контракт на определенный срок.
Указом Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» предусмотрено, что при продлении контракта его срок определяется:
– с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо м...