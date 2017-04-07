Полное наименование должности

Вправе ли собственник самостоятельно установить такое наименование?

В организации возникла потребность ввести должность заместителя директора по внешним коммуникациям.

В данном случае речь идет о полном наименовании должности, установить которую организация вправе самостоятельно.

В соответствии с п. 4 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 2.01.2012 № 1 (далее – Общие положения), должность – это служебное положение работника, обусловленное кругом его должностных обязанностей, правами и характером ответственности.

Базовое наименование должности – основное наименование должности служащего, которое содержится в Общегосударственном классификаторе РБ «Профессии рабочих и должности служащих» (ОКРБ 006-2009) и определяется в соответствующей квалификационной характерис...