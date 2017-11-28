Поездка за рубеж как новогодний корпоратив: налогообложение, ФСЗН и Белгосстрах

Накануне праздников наниматели рассматривают разные варианты новогодних корпоративов, в т.ч. в виде поездки за границу для работников организации. На примере типичной ситуации рассмотрим порядок обложения такого мероприятия подоходным налогом, а также взносами в ФСЗН и Белгосстрах.

Ситуация. Организация в качестве новогоднего корпоратива организует поездку работников на экскурсию в Украину с сохранением зарплаты за этот период.

При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 156 НК). Стоимость поездки для каждого работника будет доходом, полученным в натуральной форме (п. 2 ст. 157 НК). Налогооблагаемой базой для исчисления подоходного налога для каждого работника, отправившегося в Украину, будет полная стоимость поездки (п. 1 ст. 157 НК). При этом действует льгота, согласно которой освобождаются от подоходного налога доходы, не являющиеся вознаграждениями з...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор