Подоходный налог и реализация товаров своему работнику

В апреле 2017 г. организация приобрела стройматериалы стоимостью 5000 BYN. В этом же месяце эти материалы были реализованы своему работнику по цене приобретения. При этом оплачивать их работник будет с рассрочкой платежа путем внесения наличных в кассу организации в течение 36 месяцев равными долями.

Следует ли организации со стоимости этих материалов исчислить и перечислить в бюджет подоходный налог?

В соответствии с п. 10 ст. 175 НК при выдаче физическим лицам, за исключением ИП (нотариусов, адвокатов), займов, кредитов (за исключением займов, кредитов, указанных в ч. 4 п. 10 ст. 175 НК) налоговыми агентами подоходный налог исчисляется и уплачивается в бюджет за счет средств налоговых агентов не позднее дня, следующего за днем выдачи займа, кредита. Так, подоходный налог не исчисляется налоговыми агентами с сумм коммерческих займов (абз. 7 ч. 4 п. 10 ст. 175 НК). Согласно ст. 770 ГК под коммерческим займом понимаются случаи аванса, предоплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров,...